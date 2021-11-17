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ÖZET | Karadağ 1-2 Türkiye

17.11.2021 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu son maçında Türkiye ile Karadağ karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımızı geriye düştüğü maçta attığı goller maçtan 2-1 galip ayrılarak Dünya Kupası'na katılmak için play-off'larda mücadele edecek. Karadağ - Türkiye maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Karadağ 1-2 Türkiye
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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A Milli Futbol Takımımız 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Karadağ'a konuk oldu. Milliler 4. dakikada 1-0 geriye düştüğü mücadelede bulduğu gollerle 2-1 galip ayrıldı. Karadağ - Türkiye maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Podgorica City Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Türkiye'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonucun ardından A Milli Takımımız, Hollanda'nın Norveç'i 2-0 mağlup etmesiyle 21 puanla grup ikincisi oldu ve Dünya Kupası için play-off oynamaya hak kazandı. Karadağ ise grubu 12 puanla 4. sırada tamamladı.

A Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 60. dakikada Orkun Kökçü kaydetti. Karadağ'ın tek sayısı 4. dakikada Beciraj'dan geldi.

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G GRUBU PUAN DURUMU

1- Hollanda: 24 (25 averaj)
2- TÜRKİYE: 21 (11 averaj)
3- Norveç: 18 (7 averaj)

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda playofflarda mücadele edecek 12 takım belli oldu.

PLAY-OFF'LARA KALAN TAKIMLAR

Portekiz
İskoçya
İtalya
Rusya
İsveç
Galler
Türkiye
Polonya
Makedonya
Finlandiya
Avusturya
Kuzey Makedonya

MUHTEMEL RAKİPLER

A Milli Takımımız seri başı olmadığı için şu 6 takımdan biriyle eşleşecek:

Portekiz
İskoçya
İtalya
Rusya
İsveç
Galler

DÜNYA KUPASI'NA KATILIM

Playofflardan Dünya Kupası'na 3 takım daha katılacak. 12 takım 3 yola ayrılacak ve her yoldan 1 takım Dünya Kupası bileti alacak.

Örnek olarak; A Milli Takımımız, seri başı olan 6 takımdan biriyle eşleşecek. Aynı zamanda finale yükselmemiz halinde eşleşeceğimiz muhtemel rakip de kura çekiminde belli olacak.

Tek maç usulüne göre oynanacak playofflarda ilk maçı kazanmamız halinde diğer eşleşmenin galibiyle oynayacağız ve bu maçı da kazanırsak Katar biletini cebimize koyacağız.

Kura çekimi 26 Kasım'da İsviçre'nin Zürih kentinde çekilecek.

Playofflarda ilk maçlar 24-25 Mart 2022'de, final maçları ise 28-29 Mart 2022'de oynanacak.

KUNTZ'DAN BERAT VE ABDÜLKADİR TERCİHİ

Ay-Yıldızlı takımımızın ilk 11'inde Cebelitarık maçına göre 2 değişiklik yapıldı. Teknik direktör Stefan Kuntz, orta sahada Orkun Kökçü'nün yerine Berat Özdemir'i görevlendirdi. Kuntz, Barış Alper Yılmaz'ın yerine ise Abdülkadir Ömür'ü sağ kanatta tercih etti.

ABDÜLKADİR ÖMÜR İLK KEZ 11'DE

Abdülkadir Ömür, ilk kez bir resmi maçta A Milli Takım'ın ilk 11'inde yer aldı. Ayrıca Ömür, 31 Mayıs'taki Gine maçı sonrasında ilk kez milli formayı sırtına geçirdi.

MAÇ ÖZETİ

3' Karadağ öne geçti. Savic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Beciraj'ın penaltı noktası önünden çektiği sert şutta top ağlara gitti: 1-0.

12.' Abdülkadir'in pasıyla Karadağ ceza sahası önünde topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

22' milli takım beraberliği yakaladı. Sağ kanattaki Abdülkadir, ceza sahasında uygun pozisyondaki Kerem'e pasını gönderdi. Kerem, sol ayağıyla düzelttiği topa sağ ayağıyla vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

41' ev sahibi takım etkili geldi. Rakip sahada Berat'ın kaptırdığı topu alan Haksabanovic'in ara pasıyla Osmajic ceza sahasında topla buluştu. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.

44' Hakan Çalhanoğlu, Karadağ ceza sahasına hareketlenen Burak'a pasını gönderdi. Burak'ın bekletmeden sol çaprazdan vuruşunda, top kaleci Sarkic'de kaldı.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Podgorica Şehir

Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Christian Gittelmann (Almanya)

Karadağ: Sarkic, Vesovic, Savic, Vujacic, Radunovic, Jovovic, Jankovic, Haksabanovic, Tomasevic, Beciraj, Osmajic

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Berat Özdemir, Abdülkadir Ömür, Hakan Çalhanoğlu, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz

Goller: Dk. 3 Beciraj (Karadağ), Dk. 22 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye)


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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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