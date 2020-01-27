ÖZET | Karagümrük - Altınordu maç sonucu: 3-3

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Karagümrük evinde Altınordu ile karşı karşıya geldi. Veda Stadı'nda oynanan mücadelenin uzatma dakikaları büyük heyecana sahne oldu ve karşılaşma 3-3 sona erdi. Karagümrük - Altınordu maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Karagümrük'te 44. dakikada Jorquera ve 70. dakikada Ramazan Civelek, Altınordu ise 63. dakikada Kemal'in golüyle uzatma dakilarına 2-1 Karagümrük'ün üstünlüğü ile girildi. 90+2. dakikada Kemal önce beraberliği getirdi takımına, ardından da 90+4. dakikada attığı golle takımını öne geçti. 90+8. dakikada penaltı kazanan Karagümrük, Jorquera'nın vuruşuyla maçın skorunu belirledi.

Karagümrükte Ndao 58. dakikada kenara gelirken, karşılaşmaya 2. yarının başında dahil olan Kemal, böylece maça damgasını vuran isim oldu.

Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 4 maça çıkan Karagümrük 24 puana yükselirken, üst üste 2. beraberliğini alan Altınordu ise 20 puana yükseldi.

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Karagümrük deplasmanda Menemen ile karşılaşacak, Altınordu ise evinde Akhisarspor'u konuk edecek.