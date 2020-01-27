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ÖZET | Karagümrük - Altınordu maç sonucu: 3-3

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 27.01.2020 21:40 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig'in 19. haftasında oynanan Karagümrük - Altınordu maçının uzatma dakikalarında 3 gol çıktı, karşılaşma 3-3 sona erdi. Karagümrük - Altınordu maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Karagümrük - Altınordu maç sonucu: 3-3

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Karagümrük evinde Altınordu ile karşı karşıya geldi. Veda Stadı'nda oynanan mücadelenin uzatma dakikaları büyük heyecana sahne oldu ve karşılaşma 3-3 sona erdi. Karagümrük - Altınordu maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Karagümrük'te 44. dakikada Jorquera ve 70. dakikada Ramazan Civelek, Altınordu ise 63. dakikada Kemal'in golüyle uzatma dakilarına 2-1 Karagümrük'ün üstünlüğü ile girildi. 90+2. dakikada Kemal önce beraberliği getirdi takımına, ardından da 90+4. dakikada attığı golle takımını öne geçti. 90+8. dakikada penaltı kazanan Karagümrük, Jorquera'nın vuruşuyla maçın skorunu belirledi.

Karagümrükte Ndao 58. dakikada kenara gelirken, karşılaşmaya 2. yarının başında dahil olan Kemal, böylece maça damgasını vuran isim oldu.

Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 4 maça çıkan Karagümrük 24 puana yükselirken, üst üste 2. beraberliğini alan Altınordu ise 20 puana yükseldi.

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Karagümrük deplasmanda Menemen ile karşılaşacak, Altınordu ise evinde Akhisarspor'u konuk edecek.

KARAGÜMRÜK - ALTINORDU MAÇ DETAYLARI

Stat: Vefa

Hakemler: Cihan Aydın, Emrah Ünal, Burak Cansız

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Dobrovoljc, Barış Başdaş, Ramazan Civelek (Dk. 85 Muhammed Pehlivan), Alparslan Erdem, Zeki Yıldırım, Ndao, Darri (Dk. 77 Bülent Cevahir), Sabo, Jorquera, Ahmet Aras (Dk. 66 Koray Altınay)

Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Ravil Tagir, Sinan Osmanoğlu, Ufuk Budak (Dk. 77 Batuhan Kırdaroğlu), Burak İnce (Dk. 46 Okan Derici), Oğulcan Ülgün, Hüseyin Atakan Üner, Metehan Mimaroğlu, Muhammed Mert, Yasin Ozan (Dk. 46 Kemal Rüzgar)

Goller: Dk. 44 ve 90+6 (Penaltıdan) Jorquera, Dk. 70 Ramazan Civelek (Fatih Karagümrük), Dk. 63, 90+4 ve 90+5 Kemal Rüzgar (Altınordu)

Kırmızı kart: Dk. 58 Ndao (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 23 Ufuk Budak, Dk. 85 Oğulcan Ülgün, Dk. 90+6 Sinan Osmanoğlu (Altınordu), Dk. 41 Zeki Yıldırım, Dk. 64 Alparslan Erdem, Dk. 90+2 Aykut Özer (Fatih Karagümrük)

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