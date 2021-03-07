ÖZET | Karagümrük - MKE Ankaragücü maç sonucu: 0-1

Hikmet Karaman'ın öğrencileri 29. hafta maçında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ankaragücü 1-0'lık skorla kazandı. Başkent ekibine galibiyeti getiren golü 54. dakikada Alper Potuk kaydetti.

Bu sonucun ardından geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı yenen Ankaragücü, Fatih Karagümrük galibiyetiyle beraber 2'de 2 yaptı ve puanını 26 yaparak düşme hattından da çıkmayı başardı ve 17. sırada kendine yer buldu. Fatih Karagümrük ise, 41 puanda kalırken, son 5 haftada 3. yenilgisini aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Sivasspor deplasmanına gidecek. Ankaragücü sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

KARAGÜMRÜK - ANKARAGÜCÜ

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halis Özkahya xx, Ali Saygın Ögel xx, Hakan Yemişken xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad xx, Roco x, Campi xx (Kemal Ademi dk. 89 ?), Balkovec x, Biglia xx, Lucas Castro xx (Emre Çolak dk. 83 ?), Bertolacci x (Jimmy Durmaz dk. 71 x), Borini xx, Ndao xx (Salibur dk. 83 ?), Sobiech x (Mevlüt dk. 71 x)

Yedekler: Aykut, Koray, Alparslan, Lens

Teknik Direktör: Şenol Can