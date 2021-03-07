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ÖZET | Karagümrük - MKE Ankaragücü maç sonucu: 0-1

07.03.2021 16:09 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Karagümrük - MKE Ankaragücü maç sonucu: 0-1

Süper Lig’nin 29. haftasında Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü’nü konuk etti. Mücadele Ankaragücü'nün 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Mücadeledeki tek gol 54'te Alper Potuk'un ayağından geldi.

Hikmet Karaman'ın öğrencileri 29. hafta maçında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Ankaragücü 1-0'lık skorla kazandı. Başkent ekibine galibiyeti getiren golü 54. dakikada Alper Potuk kaydetti.

Bu sonucun ardından geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı yenen Ankaragücü, Fatih Karagümrük galibiyetiyle beraber 2'de 2 yaptı ve puanını 26 yaparak düşme hattından da çıkmayı başardı ve 17. sırada kendine yer buldu. Fatih Karagümrük ise, 41 puanda kalırken, son 5 haftada 3. yenilgisini aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Sivasspor deplasmanına gidecek. Ankaragücü sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

KARAGÜMRÜK - ANKARAGÜCÜ

Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Halis Özkahya xx, Ali Saygın Ögel xx, Hakan Yemişken xx

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Hedenstad xx, Roco x, Campi xx (Kemal Ademi dk. 89 ?), Balkovec x, Biglia xx, Lucas Castro xx (Emre Çolak dk. 83 ?), Bertolacci x (Jimmy Durmaz dk. 71 x), Borini xx, Ndao xx (Salibur dk. 83 ?), Sobiech x (Mevlüt dk. 71 x)
Yedekler: Aykut, Koray, Alparslan, Lens
Teknik Direktör: Şenol Can

MKE Ankragücü: Friedrich xxx, Kitsiou xxx, Kulusic xx, Sarlija xx, Atila Turan xx, İbrahim Akdağ xx (Erdi Dikmen dk. 90+2 ?), Endri Çekiçi xxx (Voca dk. 87 ?), Alper Potuk xx (Emre Güral dk 87 ?), Geraldo xx (Ali Kaan dk. 71 x), Lobjanidze xxx, Borven xx
Yedekler: Furkan, Michal Pazdan, Pinto, Orkan, Diousse, Badji
Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gol: Alper Potuk (dk. 54) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Mevlüt Erdinç (Fatih Karagümrük), Friedrich (MKE Ankaragücü)

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Fatih Karagümrük
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