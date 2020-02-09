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ÖZET | Kasımpaşa 0-3 Galatasaray maç sonucu

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.02.2020 20:53 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa, Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Galatasaray oynadığı iyi futbolla Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Kasımpaşa Galatasaray maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Süper Lig'in 21. haftasında Kasımpaşa evinde Galatasaray'ı konuk etti. Zirve yarışında rakiplerinin puan kaybettiği haftada Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3-0 net bir skorla yenmeyi başardı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. Kasımpaşa Galatasaray maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Galatasaray'a 3 puanı getiren golleri 7. dakikada Feghouli'nin çektiği şutta Meriah kendi kalesine attı. 22. ve 41. dakikada Adem Büyük'den geldi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 39'a çıkarırken, Kasımpaşa 30 puanda kaldı.

Galatasaray ligin 22. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

7. dakikada savunmanın arkasına sarkan Feghouli, kaleciyi geçin son çizgiye indi ve çaprazdan şutunu çekti. Savunmaya da çarpan top filelere gitti. 0-1
16. dakikada sol kanatta topla buluşan Ndongala, ceza sahası içine ortasını yaptı. Thiam savunmadan önce kafa vuruşunu yaparken top az farkla yandan auta çıktı.
19. dakikada Ömer Bayram’ın soldan kullandığı kornerde Lemina’dan seken topa arka direkte Emre Akbaba röveşatayla vuruşunu yaptı ancak top Hadergjonaj’ın eline çarpıp dışarı çıktı. Bu pozisyonda hakem Mete Kalkavan, VAR uyarısı sonrasında penaltı noktasını gösterdi.
22. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Adem Büyük, yerden köşeye gönderdi ve farkı 2’ye çıkardı. 2-0
29. dakikada atılan uzun topa hareketlenen Linnes, Ömer Bayram’la verkaç yapıp ceza sahası içine girdi. Bu futbolcunun şutunda top yan ağlarda kaldı.
33. dakikada Mairano’nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada müsait pozisyondaki Adem Büyük kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.
41. dakikada Mariano sağdan ceza sahası içine gönderdi. Savunmanın arkasında topla buluşan Adem Büyük, 2 rakibinden sıyrılıp yerden vurdu ve topu filelere gönderdi. 0-3

50. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Quaresma ceza sahası içine gönderdi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topa Brecka gelişine vurdu ancak top az farkla üstten auta çıktı.
60. dakikada Hadergjonaj sağdan son çizgiye inip kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Thiam kafayı vurdu ancak top kaleye paralel gitti.
62. dakikada Emre Akbaba’nın pasında topla buluşan Adem Büyük ceza sahası dışından çok sert vurdu ancak kaleci Fatih topu kornere gönderdi.
68. dakikada Lemina’nın pasında topla buluşan Onyekuru kalecinin üzerinden aşırttı ancak son anda Meriah çizgi üzerinden topu uzaklaştırdı.
77. dakikada Thiam’ın pasında topla buluşan Aytaç ceza sahası dışından şutunu çekti ancak Muslera gole izin vermedi.
77. dakikada savunmanın arkasına sarkan Linnes karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti ancak Fatih geçit vermedi. Dönen topu Feghouli tamamladı, bu kez de savunma araya girip tehlikeyi önledi.
90+2. dakikada savunmanın arkasına atılan derin pasta topla buluşan Onyekuru ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunu yaptı ancak Fatih'in müdahale ettiği top direğin dibinden kornere çıktı.

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇ DETAYLARI

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel , Esat Sancaktar
Kasımpaşa: Fatih , Hadergjonaj , Mariah , Brecka , Haddadi , Tirpan , Aytaç, Quaresma , Ndongala , Tarkan , Thiam
Yedekler: Ramazan, Berk, Doğucan, Yusuf, İlhan, Gohou, Fernandes, Ahmet Hakan, Furkan, Anıl
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Galatasaray: Muslera , Mariano , Marcao , Donk , Sarracchi (Linnes dk. 4 ), Seri , Lemina , Feghouli , Emre Akbaba , Ömer Bayram , Adem Büyük
Yedekler: Okan, Şener, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Andone, Sekidika, Emin, Taylan, Onyekuru
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Feghouli (dk. 7), Adem Büyük (dk. 22 pen. ve dk. 41) (Galatasaray)
Sarı kart: Hadergjonaj (Kasımpaşa)

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
fetosaray iş başında babanız beşiktaş
TFF MHK VE FENERASYONA RAĞMEN ŞAMPİYONSUN GALATASARAYIM
beşiktaş bitigiyle rezilsaray arasında 3 puan var puhaha
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