Kasımpaşa 0 - 3 Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa evinde Kayserispor'u konuk etti. Maça hızlı başlayan konuk Kayserispor oldu. 21. dakikada VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıyı Chery gole çevirdi ve Kayserispor 1-0 öne geçti. Dakikalar 37'yi gösterdiğinde bu kez Kasımpaşa penaltı kazandı ancak Diagne'nin vuruşunda Lung gole izin vermedi ve ilk yarı tek golle sona erdi. İkinci devrede beraberlik golünü arayan Kasımpaşa bir kez daha penaltı kazandı. 69'da bu kez Trezeguet topu direğe nişanlayınca Kasımpaşa ikinci kez penaltı kaçırdı. Aynı dakika içerisinde Kayserispor, Deniz Türüç'le durumu 2-0'a getirdi. Yediği ikinci golden sonra maçtan iyice kopan Kasımpaşa, 80'de Mensah'ın golüyle Kayserispor'a 3-0 yenilerek zirve yarışında ağır bir darbe aldı. Bu sonuçla Kasımpaşa, 26 puanda kalarak lider Başakşehir'in 7 puan gerisine düşerken, Hikmet Karaman yönetimindeki ilk maçını kazanan Kayserispor ise puanını 15'e yükseltti. KASIMPAŞA 0 - 3 KAYSERİSPOR STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Serkan Çınar, Erdem Bayık, Mehmet Salih Mazlum

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Veigneau, Tarkan Serbest (Dk. 64 Josue Sa), Sadiku (Dk. 76 Koita), Eduok (Dk. 74 Özgür Çek), Pavelka, Trezeguet, Diagne

KAYSERİSPOR: Lung, Levent Gülen, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila Turan (Dk. 87 Varela), Mensah, Şamil Çinaz, Deniz Türüç (Dk. 79 Kucher), Chery, Bilal Başacıkoğlu (Dk. 64 Kravets), Umut Bulut GOLLER: Dk. 21 Chery (Penaltıdan), Dk. 69 Deniz Türüç, Dk. 80 Mensah (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Dk. 21 Veigneau, Dk. 74 Koita, Dk. 90+6 Pavelka (Kasımpaşa), Dk. 52 Şamil Çinaz, Dk. 73 Sapunaru (Kayserispor) İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 6: Kayserispor tehlikeli geldi. Mensah, rakip yarı sahada Tarkan Serbest'ten kaptığı topu Chery ile buluşturdu. Ardından Chery'nin çıkardığı pasla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Umut Bulut'un vuruşunda kalesini terk ederek rakibinin şut açısını daraltan Ramazan Köse, meşin yuvarlağı kontrol etti.

DAKİKA 17: Veigneau ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede Chery'nin yerde kalması üzerine maçın hakemi Serkan Çınar, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine başvurdu. Saha kenarındaki ekrandan pozisyonu tekrar izleyen Serkan Çınar, 19. dakikada penaltı kararını verdi.

DAKİKA 21: Topun başına geçen Chery'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'ın kollarının altından filelerle buluştu: 0-1.

DAKİKA 30: Kasımpaşa'nın Trezeguet ile ceza sahası dışı sağ çaprazda taç noktasına yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta, Umut Bulut'un ceza sahası içinde kafayla uzaklaştırdığı topa Bilal Başacıkoğlu dokunamadı. Ardından takım arkadaşının gönderdiği topu ceza sahası içi sağ çaprazda önünde bulan Diagne'nin dönerek yaptığı vuruşta kaleci Lung, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

DAKİKA 31: Diagne'nin pasında Trezeguet'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta, top iki direğin birleştiği noktaya çarparak auta çıktı.

DAKİKA 35: Diagne'nin altıpas çizgisi üzerinde Deniz Türüç'ten sıyrılırken yerde kalması üzerine maçın hakemi Serkan Çınar penaltı kararına hükmetti.

DAKİKA 37: Topun başına geçen Diagne'nin yaptığı vuruşta kaleci Lung, soluna gelen topu kornere çelmeyi başardı.