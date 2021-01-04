ÖZET | Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3

Kasımpaşa, Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

THIAM HARİKA VURDU, GOLÜ ATTI

14' Fenerbahçe Thiam'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Mert Hakan'ın ortasında Pelkas yükseldi, havalanan topa Thiam harika vurdu ve golü attı. Bu, Süper Lig'de Thiam'ın ilk golü oldu.

PENALTI TARTIŞMASI

17' Sinan Gümüş ceza sahasında yerde kaldı, penaltı bekledi. Hakem "devam" dedi. VAR ile olan konuşmasının ardından hakem Halis Özkahya bir kez daha 'devam' dedi.

MAÇ ÖZETİ

1' Halis Özkahya'nın ilk düdüğüyle mücadeleye Fenerbahçe başladı.

2' Fenerbahçe rakibine ön alanda baskı yaparak oyun kurmasını engellemeye çalışıyor.

7' DIŞARI GİTTİ! Valencia'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Pelkas ortaya çevirdi, Thiam'ın yakın mesafeden vuruşu auta gitti.

8' Ozan sol kanatta hareketlenen Sinan'ı düşündü ancak savunma dikkatli.

13' GOL! Mert'in sol kanattan içeriye çevirdi, savunmanın uzaklaştıramadığı top Thiam'ın önünde kaldı, bekletmeden vuruşunda konuk ekip 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.