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ÖZET | Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.01.2021 20:54 | Son Güncelleme

Süper Lig 2020-2021 sezonu 16. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Maç Fenerbahçe'nin 3-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.

ÖZET | Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3

Kasımpaşa, Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

THIAM HARİKA VURDU, GOLÜ ATTI

14' Fenerbahçe Thiam'ın golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Mert Hakan'ın ortasında Pelkas yükseldi, havalanan topa Thiam harika vurdu ve golü attı. Bu, Süper Lig'de Thiam'ın ilk golü oldu.

PENALTI TARTIŞMASI

17' Sinan Gümüş ceza sahasında yerde kaldı, penaltı bekledi. Hakem "devam" dedi. VAR ile olan konuşmasının ardından hakem Halis Özkahya bir kez daha 'devam' dedi.

MAÇ ÖZETİ

1' Halis Özkahya'nın ilk düdüğüyle mücadeleye Fenerbahçe başladı.

2' Fenerbahçe rakibine ön alanda baskı yaparak oyun kurmasını engellemeye çalışıyor.

7' DIŞARI GİTTİ! Valencia'nın pasıyla ceza alanında topla buluşan Pelkas ortaya çevirdi, Thiam'ın yakın mesafeden vuruşu auta gitti.

8' Ozan sol kanatta hareketlenen Sinan'ı düşündü ancak savunma dikkatli.

13' GOL! Mert'in sol kanattan içeriye çevirdi, savunmanın uzaklaştıramadığı top Thiam'ın önünde kaldı, bekletmeden vuruşunda konuk ekip 1-0'lık üstünlüğü yakaladı.

21' DIŞARI GİTTİ! Mert Hakan'ın kısa düşen pasında Hodzic araya girdi, boş pozisyondaki Alan'ı gördü ancak onun vuruşu kötü top auta gitti.

26' ALTAY ÇIKARDI! Sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Anıl ceza alanı sol çaprazında topla buluştu, vuruşunda köşeye giden topu Altay çıkardı.

35' OFSAYT! Mert Hakan'ın ceza alanı içine yükselttiği topa sağ arka direkte Valencia gelişine vurdu, top ağlara gitti ancak yardımcı hakemin bayrağı havada.

45' GOL! Pelkas'ın savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Thiam kaleciyle karşı karşıya kaldı, sağ çaprazdan vuruşunda Ramazan'ı mağlup etmeyi başardı. 0-2

İLK YARI SONUCU: Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-2

50' Sinan Gümüş'ün sol çaprazdan şutunda top kaleci Ramazan'da kaldı.

59' RAMAZAN'DA KALDI! Fenerbahçe Pelkas'la hızlı geldi, sağ kanattaki Thiam'ı gördü onun çevirdiği topa Sinan gelişine vurdu ancak top Ramazan'da kaldı.

62' İkinci yarıda iki takım adına da önemli bir pozisyon yok. Maçta tempo düşük.

68' PELKAS KAÇIRDI! Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Valencia içerideki Pelkas'ı gördü, onun vuruşunda top direğin dibinden az farkla auta gitti.

68’ Mert Hakan’ın yerine Jose Sosa oyunda...

73’ Enner Valencia yerini Samatta’ya bırakıyor.

83' Fenerbahçe sol kanattan Pelkas'la gelmek istedi ancak savunma zamanında geri dönerek tehlikeyi önledi.

86' GOL! Ozan'ın pasına haraketlenen Ferdi, savunmanın arkasına sarkarak Ramazan'la karşı karşıya kaldı, kalecinin üzerinden aşırttığı top ağlarla buluştu. 0-3

87' Kasımpaşa atağında sol çaprazda topla buluşan Hodzic kaleyi düşündü ancak top farklı şekilde auta gitti.

MAÇ SONUCU: Kasımpaşa 0-3 Fenerbahçe

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇ DETAYLARI

Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Tirpan, Brecka, Hadergjonaj, Sadiku, Doğucan, Anıl, Yusuf, Alan, Hodzic

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Tisserand, Gustavo, Sadık, Ozan, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Sinan, Thiam.

Sarı kart: Feyzi Yıldırım, L. Sadiku (Kasımpaşa), Sinan Gümüş (Fenerbahçe)

Goller: Thiam (dk. 14 ve 45+1), Ferdi Kadıoğlu (dk. 86) (Fenerbahçe)


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kudurun cinconlular
ALLAH a sonsuz şükürler olsun
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