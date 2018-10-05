ÖZET | Kasımpaşa 3 - 1 Göztepe (Spor Toto Süper Lig)

Kasımpaşa - Göztepe maçında kazanan, 3-1'lik skorla Göztepe oldu. Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın açılış maçı, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynandı.
Karşılaşma öncesinde, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.
Kasımpaşa taraftarları, maçtan önce hafta başında lacivert-beyazlı takımla yolları ayrılan teknik direktör Kemal Özdeş lehine tezahürat yaptı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller, 21. ve 47. dakikalarda Eduok ile 84. dakikada Trezeguet'ten geldi. Göztepe'nin tek sayısını ise 69. dakikada sezonun formda isimlerinden Yasin Öztekin kaydetti. Ceza alanı dışından harika bir gol kaydeden Yasin, üst üste 4. hafta gol attı ve bu sezon 5 gol 2 asistlik bir performansa ulaştı.
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa evinde Akhisarspor ile karşılaşacakken, Göztepe ise evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada Veigneau'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan açtığı ortada, Diagne'nin altıpas çevresinde bekletmeden havadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
21. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Pavelka'dan aldığı pasla sağ kanatta topla buluşan Trezeguet, ceza sahası içine yerden ortasını yaptı. Eduok'un altıpasın önünde bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
43. dakikada sağ kanatta Tarkan Serbest ile yaptığı verkaç sonrasında kale alanına ilerleyen Trezeguet'nin sağ çaprazda ceza sahasına girer girmez yerden çektiği şutta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
Maçın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
47. dakikada Trezeguet ceza sahası içi sağ tarafından verdiği pasta altıpasta topla buluşan Eduok’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
69. dakikada Yasin Öztekin’in pas verirken Kasımpaşalı futbolculardan seken top önünde kaldı. Yasin’in ceza yayı üzerinden yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak iki direğin birleştiği üst noktadan ağlarla buluştu. 2-1
72. dakikada Alpaslan’ın rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden çektiği vuruşta, kaleci Ramazan Köse topu kurtardı.
84. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Trezeguet'in uzaktan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Cem Hanoğlu xx, Hakan Yemişken xx
Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Ben Youssef xx, Veigneau xx, Pavelka xx (İlhan dk. 79 ?), Tarkan xx, Sadiku xx, Eduok xxx (Koita dk. 89 ?), Trezeguet xxx (Özgür Çek dk. 90 ?), Diagne xx
Göztepe: Beto x, Gassama x (Gouffran dk. 35 x), Reis x, Titi xx, Traore x (Berkan dk. 17 x), Alpaslan x (Deniz Kadah dk. 83 ?), Castro xx, Tayfur xx, Yasin xxx, Borges x, Jerome x
Goller: Eduok (dk. 21 ve 47), Trezeguet (dk. 84) (Kasımpaşa), Yasin Öztekin (dk. 69) (Göztepe)
Sarı kart: Ben Youssef (Kasımpaşa)
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