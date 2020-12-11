ÖZET | Kasımpaşa 3-2 Denizlispor

Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Kasımpaşa evinde Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller, 36 ve 42'de Koita ile 51'de Varga'dan geldi. Denizlispor'un sayılarını ise 39. dakikada Recep Niyaz ve 90+2. dakikada penaltıdan Hugo Rodallega kaydetti.

KASIMPAŞA REKORUNU EGALE ETTİ

Kasımpaşa, bu sonucun ardından 1963'ten sonra ilk kez evinde 13 maçlık yenilmezlik serisi yaşadı ve kulüp rekorunu egale etti. Bu sonucun ardından bu sezon evindeki 6. maçında 4. galibiyetini alan Kasımpaşa, puanını 18 yaptı. 7 maçtır kazanamayan Denizlispor ise 6 puanla 20. sırada kaldı.

Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Denizlispor evinde Alanyaspor'u konuk edecek.

KASIMPAŞA'NIN 2. GOLÜ SONRASI TARTIŞMA

Kasımpaşa'nın 42. dakikada bulduğu golün ardından iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Ev sahibi ekipte Hajradinovic'in yerde kaldığı pozisyonun devamında Denizlispor oyuncuları hücuma çıkmaya hazırlanırken, kaptan Rodallega topu centilmenlik amacıyla dışarı atmalarını işaret etti. Orta sırada Kasımpaşalı oyuncular pres yaparak topu kazandı ve sonrasında golü attı. Denizlispor'da oyuncular, topu taca atmaya çalışırken kaptırdıklarını belirterek itirazlarda bulundu ancak sonuç değişmedi.