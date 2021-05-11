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ÖZET | Kasımpaşa - Ankaragücü maç sonucu: 3-1

11.05.2021 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 41. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü’nü 3-1’lik skorla mağlup etti. Ankaragücü bu skorun ardından Süper Lig'e veda etti.

ÖZET | Kasımpaşa - Ankaragücü maç sonucu: 3-1

Süper Lig'de küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Kasımpaşa ile Ankaragücü karşılaştı. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan taraf 3-1'lik'lik skor Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada penaltıdan Hadergjonaj, 13. dakikada Anıl Koç ve 90+6. dakikada Mehmet Feyzi Yıldırım dakikada kaydetti. Konuk takımın tek sayısını 85. dakikada Badji attı. Ankaragücü bu skorun ardından Süper Lig'e veda etti.

Kasımpaşa, Süper Lig'de sezonu Sivasspor deplasmanında kapatacak; Ankaragücü ise kendi sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

KASIMPAŞA - ANKARAGÜCÜ

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Süleyman Özay xx

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xxx, Tarkan Serbest xx, Brecka xx, Haddadi xx, Sadiku xx, Bistrovic xx, Koomson xx, Anıl Koç xxx (Yusuf Erdoğan dk. 64 x), Hajradinovic xx (Mehmet Feyzi Yıldırım dk. 90+2 xxx), Thelin xx
Yedekler: Erdem Canpolat, Ramazan Köse, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Berk Çetin, Yasin Dülger, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Şenol Can

MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Kitsiou xx, Kulusic xx, Sarlija xx, Pinto xx (Geraldo dk. 46 x), Atakan Çankaya xx (Atila Turan dk. 46 x), Endri Cekici xx (Diousse dk. 89 ?), Lobjanidze xx, Paintsil xx, Alper Potuk xx, Badji xxx
Yedekler: Mert Topuz, Erdi Dikmen, Pazdan, Lukasik, Şahverdi Çetin, Ali Kaan Güneren, Embiya Ayyıldız
Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Hadergjonaj (dk. 9 pen.), Anıl Koç (dk. 13), Mehmet Feyzi Yıldırım (dk. 90+6) (Kasımpaşa), Badji (dk. 85) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Badji, Kitsiou (MKE Ankaragücü), Hadergjonaj, Thelin, Sadiku, Bistrovic (Kasımpaşa)

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Süper Lig Kasımpaşa
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