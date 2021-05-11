ÖZET | Kasımpaşa - Ankaragücü maç sonucu: 3-1

Süper Lig'de küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Kasımpaşa ile Ankaragücü karşılaştı. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan taraf 3-1'lik'lik skor Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 9. dakikada penaltıdan Hadergjonaj, 13. dakikada Anıl Koç ve 90+6. dakikada Mehmet Feyzi Yıldırım dakikada kaydetti. Konuk takımın tek sayısını 85. dakikada Badji attı. Ankaragücü bu skorun ardından Süper Lig'e veda etti.

Kasımpaşa, Süper Lig'de sezonu Sivasspor deplasmanında kapatacak; Ankaragücü ise kendi sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

KASIMPAŞA - ANKARAGÜCÜ

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Süleyman Özay xx

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xxx, Tarkan Serbest xx, Brecka xx, Haddadi xx, Sadiku xx, Bistrovic xx, Koomson xx, Anıl Koç xxx (Yusuf Erdoğan dk. 64 x), Hajradinovic xx (Mehmet Feyzi Yıldırım dk. 90+2 xxx), Thelin xx

Yedekler: Erdem Canpolat, Ramazan Köse, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Berk Çetin, Yasin Dülger, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik Direktör: Şenol Can