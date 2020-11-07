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ÖZET | Kasımpaşa - Antalyaspor maç sonucu: 2-2

FUTBOL HABERLERİ  | 07.11.2020 16:47 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 8. haftasında Kasımpaşa evinde Fraport Tav Antalyaspor’u ağırladı. Müsabaka 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Kasımpaşa’nın golleri, 8. dakikada Koita ve 65. dakikada Hodzic kaydederken, Antalyaspor’un golleri ise 72. dakikada Veysel Sarı 90+2’de Sidney Sam’den geldi. Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 12 yaparken yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı, Antalyaspor 9 puana yükseldi.

ÖZET | Kasımpaşa - Antalyaspor maç sonucu: 2-2

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 2-2'lik eşitlikle tamamlandı

Kasımpaşa'nın gollerini 8. dakikada Fode Koita ile 65'te Armin Hodzic kaydetti. Mücadeyi bırakmayan Akdeniz ekibi 72'de Veysel Sarı ile farkı bire indirirken, 90'da sahne alan Sdiney Sam takımına 1 puanı getiren isim oldu: 2-2.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 12'ye çıkarırken Antalyaspor ise 9 puana ulaştı. Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.


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