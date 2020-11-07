ÖZET | Kasımpaşa - Antalyaspor maç sonucu: 2-2

Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada 2-2'lik eşitlikle tamamlandı
Kasımpaşa'nın gollerini 8. dakikada Fode Koita ile 65'te Armin Hodzic kaydetti. Mücadeyi bırakmayan Akdeniz ekibi 72'de Veysel Sarı ile farkı bire indirirken, 90'da sahne alan Sdiney Sam takımına 1 puanı getiren isim oldu: 2-2.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 12'ye çıkarırken Antalyaspor ise 9 puana ulaştı. Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.
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