ÖZET | Kasımpaşa - Denizlispor: 2-0 Maç sonucu

Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Kasımpaşa - Denizlispor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleyi kazanan Kasımpaşa, ligde 7 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı. Karşılaşmada Kasımpaşa'nın golleri Brecka ve Hajradinovic'den geldi.

Karşılaşmayı kazanarak puanını 19'a çıkaran Kasımpaşa, 17. sırada kaldı. Yeni teknik direktörü Bülent Uygun ile ilk maçına çıkan Yukatel Denizlispor ise; 24 puan ile 14. sırada kaldı.

Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Yukatel Denizlispor ise 24. haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

KARŞILAŞMA SIRASINDA ÜZÜCÜ OLAY

Eski Kasımpaşa Futbol Takımı Sportif Direktörü Nursal Bilgin, lacivert-beyazlı takımın Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçı tribünden izleyen Bilgin, müsabakanın ikinci yarısında rahatsızlandı. Bilgin'e ilk müdahaleyi tribünde bulunan kalp damar cerrahı Cüneyt Şelli yaptı.