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ÖZET | Kasımpaşa - Denizlispor: 2-0 Maç sonucu

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 24.02.2020 22:59 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa sahasında Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup etti. Kasımpaşa - Denizlispor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Kasımpaşa - Denizlispor: 2-0 Maç sonucu

Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Kasımpaşa - Denizlispor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleyi kazanan Kasımpaşa, ligde 7 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı. Karşılaşmada Kasımpaşa'nın golleri Brecka ve Hajradinovic'den geldi.

Karşılaşmayı kazanarak puanını 19'a çıkaran Kasımpaşa, 17. sırada kaldı. Yeni teknik direktörü Bülent Uygun ile ilk maçına çıkan Yukatel Denizlispor ise; 24 puan ile 14. sırada kaldı.

Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa, İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Yukatel Denizlispor ise 24. haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

KARŞILAŞMA SIRASINDA ÜZÜCÜ OLAY

Eski Kasımpaşa Futbol Takımı Sportif Direktörü Nursal Bilgin, lacivert-beyazlı takımın Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçı tribünden izleyen Bilgin, müsabakanın ikinci yarısında rahatsızlandı. Bilgin'e ilk müdahaleyi tribünde bulunan kalp damar cerrahı Cüneyt Şelli yaptı.

KASIMPAŞA - DENİZLİSPOR MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağdan kullandığı korner atışında savunmanın müdahalesiyle sola açılan topu Hadadi aldı. Bu oyuncunun ortasında altıpas önünde Koita'nın kafayla vurduğu meşin yuvarlak, kaleci Stackhowiak'ta kaldı.

  2. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Aytaç Kara'nın soldan ortasında altıpasta yükselen Brecka'nın kafayla vurduğu topu kaleci Stackhowiak son anda çıkardı. Dönen topu yeniden önünde bulan Brecka, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

  3. dakikada Aissati'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan çıkardığı sert şutta kaleci Ramazan Köse, meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

  4. dakikada Barrow'un ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ramazan Köse soluna gelen topu kornere çeldi.

  5. dakikada Rodallega'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Mustafa Yumlu'nun sol ayakla şutunda, kaleci Ramazan Köse yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

  6. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Hadadi'nin pasıyla topla buluşan Hajradinovic'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

KASIMPAŞA - DENİZLİSPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Cem Hanoğlu, İbrahim Bozbey

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Hadadi, Tırpan, Aytaç Kara, Ndongala (Dk. 87 İlhan Depe), Hajradinovic, Yusuf Erdoğan (Dk. 61 Tarkan Serbest), Koita (Dk. 78 Gohou)

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Ben Youssef, Mustafa Yumlu, Özgür Çek, Sackey (Dk. 81 Recep Niyaz), Sacko (Dk. 75 Sedat Şahintürk), Murawski, Aissati (Dk. 68 Estupinan), Barrow, Rodallega

Goller: Dk. 22 Brecka, Dk. 83 Hajradinovic (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 27 Meriah, Dk. 36 Tırpan (Kasımpaşa), Dk. 75 Sackey (Yukatel Denizlispor)

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