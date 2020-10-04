ÖZET| Kasımpaşa-Galatasaray: 1-0

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Galatasaray Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetti. Kasımşapa, zorlu rakibi Galatasaray'ı tek golle geçerek, 3 puanı hanesine yazdırdı.
1' Maç başladı
2' Galatasaray'da Arda'nın ceza sahasının sol çaprazından çektiği şut yandan dışarı çıktı.
5' Kasımpaşa'da Hadergjonaj'ın sağ kanattan yaptığı ortası doğrudan auta çıktı.
8' Sol kanattan yapılan ortayı kaleci Fatih çeldi, seken topu Aytaç tamamlamak isterken araya giren Etebo golü önledi.
10' Galatasaray'da Emre'nin sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Tarkan uzaklaştırdı.
11' Taylan'ın ara pasıyla savunma arkasına sızan Diagne'nin vuruşu kaleci Ramazan'da kaldı.
13' Kasımpaşa'nın etkili bir ön alan presi var.
16' Kasımpaşa'da Yusuf'un sol kanattan yaptığı ortası kaleci Fatih'te kaldı.
23' Cüneyt Çakır gol öncesinde ofsayt olmadığına ama Diagne'ye faul yapıldığına karar verdi. Kasımpaşa'nın golü geçerli değil, Galatasaray ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
25' Kasımpaşa'da Yusuf'un ceza sahasının solundan içeri çevirdiği top savunmaya çarpıp kaleci Fatih'te kaldı.
27' Kasımpaşa'da Yusuf'un ceza sahasının sol çaprazından çektiği şut savunmadan geri döndü.
36' Kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza yayı üzerinde topla buluşan Alan'ın vuruşu yandan auta gitti.
39' Kasımpaşa'da Hajradinovic'in ceza sahasındaki Hodzic'e verdiği pasını Etebo kesti.
41' Ceza yayı üzerinde topla buluşan Aytaç'ın vuruşunu kaleci Fatih kornere çeldi.
43' Aytaç'ın yine ceza yayı üzerinden köşeye gönderdiği şutunu kaleci Fatih bir kez daha çıkardı.
45' İlk yarının sonuna en az üç dakika uzatma ilave edildi.
45+2' Ceza sahasının sağ çaprazından harika bir şut gönderen Yusuf Erdoğan'ın vuruşu kaleci Fatih'in üstünden ağlarla buluştu.
İlk yarı sona erdi.
45' Galatasaray'da Younes Belhanda'nın yerine Emre Kılınç oyuna girdi.
45' Galatasaray'da Arda Turan'ın yerine Radamel Falcao oyuna girdi.
45' Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin yerine Ryan Babel oyuna girdi.
47' Emre Kılınç'ın kullandığı köşe vuruşunu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.
55' İkinci yarının ilk yarıya göre daha düşük tempoda geçtiğini söyleyebiliriz.
57' Galatasaray'da ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Falcao'nun vuruşu yandan auta gitti.
59' Galatasaray sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.
60' Kullanılan köşe vuruşu esnasında Diagne rakibine faul yaptı.
63' Galatasaray'da Falcao'nun ceza yayı üzerinden çektiği şut farklı şekilde auta gitti.
68' Galatasaray'da Luyindama'nın savunma arkasına yolladığı uzun pasına Falcao yetişemedi.
71' Galatasaray'da Babel'in sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Diagne kafayı vurdu, şutu kaleci Ramazan'ın kucağında kaldı.
73' Galatasaray'da Emre Taşdemir'in yerine Martin Linnes oyuna girdi.
75' Taylan Antalyalı rakibine faul yaptı.
78' Galatasaray'da Linnes'in ceza yayı üzerinden çektiği şut farklı şekilde auta gitti.
79' Galatasaray'da Taylan'ın savunma arkasına gönderdiği pasına Falcao dokunamadı ve top kaleci Ramazan'da kaldı.
83' Galatasaray köşe vuruşunu paslaşarak kullanmayı denedi, ardından Babel'in vuruşu savunmaya çarpıp kaleci Ramazan'da kaldı.
84' Galatasaray'da Christian Luyindama, Kevin Varga'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
88' Galatasaray'da Diagne ceza sahasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kaldı, maçın hakemi oyunu devam ettirdi.
89' Galatasaray'da Taylan Antalyalı'nın yerine Ryan Donk oyuna girdi.
90' Karşılaşmanın sonuna en az 5 dakika ilave edildi.
90+4 Kasımpaşa'nın kornerini Luyindama uzaklaştırdı.
Maçın geriye kalan dakikalarında tehlikeli bir atak olmadı ve maç Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Kasımpaşa: Ramazan, Tarkan, Hodzic, Tirpan, Hajradinovic, Yusuf, Alan Lima, Jeanvier, Hadadi, Aytaç, Hadergjonaj
Galatasaray: Fatih Öztürk, Omar, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Etebo, Belhanda, Feghouli, Arda Turan, Diagne
Gol: Yusuf (dk. 45+1) (Kasımpaşa)
Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig’de 33. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 32 lig maçından 21’ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi. Galatasaray’ın 66 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi. Süper Lig’de geçen sezon oynanan karşılaşmalarda Galatasaray, rakibini 1-0 ve 3-0’lık sonuçlarla mağlup etti.
Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi. Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı’ndaki maçta 4-0 galip geldi.
Volkan Demirel, Galatasaray'dan teklif mi aldı? Kendisi açıkladı!
Gözlerine inanamadı... Sergen Yalçın golü tabletten izledi
Kasımpaşa'dan Galatasaray'a çelme!
Fatih Terim istifa mı ediyor? İşte detaylar!
Beşiktaş yine mağlup!
Zorya Luhansk, Allahyar'ı bekliyor
Trabzonspor'un yeni stoperi Vitor Hugo
Beşiktaş kritik sınavda
Trabzonspor yeni transferi açıkladı!
Galatasaray'dan sürpriz 11
Dortmund'un genç yıldızları sahneye çıktı
F.Bahçe'den İtalya'ya giden yıldız koronaya yakalandı
Roma, Real Madrid'den transfer yaptı
Okuyucu Yorumları 5 yorum