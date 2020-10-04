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ÖZET| Kasımpaşa-Galatasaray: 1-0

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.10.2020 18:03 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa sahasında Galatasaray'ı konuk etti. UEFA Avrupa Ligi'nde elenen ve moralsiz olan Sarı-Kırmızılı takım Kasımpaşa'yı deplasmanda yenerek moral bulmak istiyordu. Kasımpaşa ilk yarının sonunda attığı mükemmel golle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

ÖZET| Kasımpaşa-Galatasaray: 1-0

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Galatasaray Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetti. Kasımşapa, zorlu rakibi Galatasaray'ı tek golle geçerek, 3 puanı hanesine yazdırdı.

MAÇ ÖZETİ

1' Maç başladı

2' Galatasaray'da Arda'nın ceza sahasının sol çaprazından çektiği şut yandan dışarı çıktı.

5' Kasımpaşa'da Hadergjonaj'ın sağ kanattan yaptığı ortası doğrudan auta çıktı.

8' KASIMPAŞA'DAN TEHLİKE!

8' Sol kanattan yapılan ortayı kaleci Fatih çeldi, seken topu Aytaç tamamlamak isterken araya giren Etebo golü önledi.

10' Galatasaray'da Emre'nin sol kanattan yaptığı ortasını savunmada Tarkan uzaklaştırdı.

GALATASARAY'DAN TEHLİKE!

11' Taylan'ın ara pasıyla savunma arkasına sızan Diagne'nin vuruşu kaleci Ramazan'da kaldı.

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13' Kasımpaşa'nın etkili bir ön alan presi var.

16' Kasımpaşa'da Yusuf'un sol kanattan yaptığı ortası kaleci Fatih'te kaldı.

GOL İPTAL EDİLDİ!

23' Cüneyt Çakır gol öncesinde ofsayt olmadığına ama Diagne'ye faul yapıldığına karar verdi. Kasımpaşa'nın golü geçerli değil, Galatasaray ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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25' Kasımpaşa'da Yusuf'un ceza sahasının solundan içeri çevirdiği top savunmaya çarpıp kaleci Fatih'te kaldı.

27' Kasımpaşa'da Yusuf'un ceza sahasının sol çaprazından çektiği şut savunmadan geri döndü.

36' Kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza yayı üzerinde topla buluşan Alan'ın vuruşu yandan auta gitti.

39' Kasımpaşa'da Hajradinovic'in ceza sahasındaki Hodzic'e verdiği pasını Etebo kesti.

KASIMPAŞA'DAN TEHLİKE!

41' Ceza yayı üzerinde topla buluşan Aytaç'ın vuruşunu kaleci Fatih kornere çeldi.

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KASIMPAŞA'DAN BİR TEHLİKE DAHA!

43' Aytaç'ın yine ceza yayı üzerinden köşeye gönderdiği şutunu kaleci Fatih bir kez daha çıkardı.

45' İlk yarının sonuna en az üç dakika uzatma ilave edildi.

KASIMPAŞA ÖNE GEÇTİ!

45+2' Ceza sahasının sağ çaprazından harika bir şut gönderen Yusuf Erdoğan'ın vuruşu kaleci Fatih'in üstünden ağlarla buluştu.

İlk yarı sona erdi.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

45' Galatasaray'da Younes Belhanda'nın yerine Emre Kılınç oyuna girdi.

45' Galatasaray'da Arda Turan'ın yerine Radamel Falcao oyuna girdi.

45' Galatasaray'da Sofiane Feghouli'nin yerine Ryan Babel oyuna girdi.

47' Emre Kılınç'ın kullandığı köşe vuruşunu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.

55' İkinci yarının ilk yarıya göre daha düşük tempoda geçtiğini söyleyebiliriz.

57' Galatasaray'da ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Falcao'nun vuruşu yandan auta gitti.

59' Galatasaray sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

60' Kullanılan köşe vuruşu esnasında Diagne rakibine faul yaptı.

63' Galatasaray'da Falcao'nun ceza yayı üzerinden çektiği şut farklı şekilde auta gitti.

68' Galatasaray'da Luyindama'nın savunma arkasına yolladığı uzun pasına Falcao yetişemedi.

71' Galatasaray'da Babel'in sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Diagne kafayı vurdu, şutu kaleci Ramazan'ın kucağında kaldı.

73' Galatasaray'da Emre Taşdemir'in yerine Martin Linnes oyuna girdi.

75' Taylan Antalyalı rakibine faul yaptı.

78' Galatasaray'da Linnes'in ceza yayı üzerinden çektiği şut farklı şekilde auta gitti.

79' Galatasaray'da Taylan'ın savunma arkasına gönderdiği pasına Falcao dokunamadı ve top kaleci Ramazan'da kaldı.

83' Galatasaray köşe vuruşunu paslaşarak kullanmayı denedi, ardından Babel'in vuruşu savunmaya çarpıp kaleci Ramazan'da kaldı.

84' Galatasaray'da Christian Luyindama, Kevin Varga'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

88' Galatasaray'da Diagne ceza sahasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kaldı, maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

89' Galatasaray'da Taylan Antalyalı'nın yerine Ryan Donk oyuna girdi.

90' Karşılaşmanın sonuna en az 5 dakika ilave edildi.

90+4 Kasımpaşa'nın kornerini Luyindama uzaklaştırdı.

Maçın geriye kalan dakikalarında tehlikeli bir atak olmadı ve maç Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇ DETAYLARI

Kasımpaşa: Ramazan, Tarkan, Hodzic, Tirpan, Hajradinovic, Yusuf, Alan Lima, Jeanvier, Hadadi, Aytaç, Hadergjonaj

Galatasaray: Fatih Öztürk, Omar, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Etebo, Belhanda, Feghouli, Arda Turan, Diagne

Gol: Yusuf (dk. 45+1) (Kasımpaşa)

33. RANDEVU

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig’de 33. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 32 lig maçından 21’ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi. Galatasaray’ın 66 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi. Süper Lig’de geçen sezon oynanan karşılaşmalarda Galatasaray, rakibini 1-0 ve 3-0’lık sonuçlarla mağlup etti.

EN FARKLI MAÇLAR

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi. Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı’ndaki maçta 4-0 galip geldi.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
yazıklar olsun Cüneyt Çakır biliyorum fetocu gs yi seviyorsun biliyorum sen gs hayranı yanli hakemsin ama hiç mi vicdanın yok Kasımpaşanin bal gibi golünü önce ofsayt dedin sonra faul diyerek yedin inşallah yanına kalmaz
TERİM İLLA BİRŞEYİ EKSİK YAPCAK YA PESS.!!KAÇ HAFTADIR YAZIYORUZ ORTA SAHADA TAYLANI YALNIZ BIRAKIYORSUN DİYE.!! NİHAYET TAYLANIN YANINA ETOBOYU KOYMUŞ ANCAK BU DEFA EMRE KILIÇI KESMİŞ.!!HASTALIKTAN YENİ ÇIKMIŞ VE ZATEN SAĞLIKLIYKEN BİLE TEK DEVRELİK OYUNCU OLAN ARDAYI KOYMUŞ RAKET GİBİ SOL AYAĞI OLAN VE ASLINDA SOL KANATTA OYNAMASI GEREKEN EMRE KILIÇI KESMİŞ...!!!ALLAH AKIL FİKİR VERSİN BU GALATASARAY TEKNİK HEYETİNE VE FATİH TERİME VE YÖNETİME.! AYRICA LİNES TEK MAÇ KÖTÜ OYNADI DİYE KENARA ALINIYOR AMA BELHANDA YILLARDIR KÖTÜ OLDUĞU HALDE KESİLMİYOR.!! KOMİSYON MU ALIYORSUNUZ BELHANDA'DAN.!!
Fatih terim ne yapmaya çalışıyor??
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