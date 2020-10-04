ÖZET| Kasımpaşa-Galatasaray: 1-0

23' Cüneyt Çakır gol öncesinde ofsayt olmadığına ama Diagne'ye faul yapıldığına karar verdi. Kasımpaşa'nın golü geçerli değil, Galatasaray ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

13' Kasımpaşa'nın etkili bir ön alan presi var.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Galatasaray Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetti. Kasımşapa, zorlu rakibi Galatasaray'ı tek golle geçerek, 3 puanı hanesine yazdırdı.

45' İlk yarının sonuna en az üç dakika uzatma ilave edildi.

43' Aytaç'ın yine ceza yayı üzerinden köşeye gönderdiği şutunu kaleci Fatih bir kez daha çıkardı.

55' İkinci yarının ilk yarıya göre daha düşük tempoda geçtiğini söyleyebiliriz.

84' Galatasaray'da Christian Luyindama, Kevin Varga'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

88' Galatasaray'da Diagne ceza sahasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kaldı, maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

89' Galatasaray'da Taylan Antalyalı'nın yerine Ryan Donk oyuna girdi.

90' Karşılaşmanın sonuna en az 5 dakika ilave edildi.

90+4 Kasımpaşa'nın kornerini Luyindama uzaklaştırdı.

Maçın geriye kalan dakikalarında tehlikeli bir atak olmadı ve maç Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

KASIMPAŞA-GALATASARAY MAÇ DETAYLARI

Kasımpaşa: Ramazan, Tarkan, Hodzic, Tirpan, Hajradinovic, Yusuf, Alan Lima, Jeanvier, Hadadi, Aytaç, Hadergjonaj

Galatasaray: Fatih Öztürk, Omar, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Etebo, Belhanda, Feghouli, Arda Turan, Diagne

Gol: Yusuf (dk. 45+1) (Kasımpaşa)

33. RANDEVU

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig’de 33. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 32 lig maçından 21’ini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi. Galatasaray’ın 66 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi. Süper Lig’de geçen sezon oynanan karşılaşmalarda Galatasaray, rakibini 1-0 ve 3-0’lık sonuçlarla mağlup etti.

EN FARKLI MAÇLAR

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini ligde bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi. Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı’ndaki maçta 4-0 galip geldi.

