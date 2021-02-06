ÖZET | Kasımpaşa - Hatayspor maç sonucu: 1-4

Süper Lig'de 24. hafta maçında Kasımpaşa ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 4-1'lik skorla konuk ekip Hatayspor oldu.
Karşılaşmada Kasımpaşa'nın tek golünü Thelin kaydetti. Konuk Hatayspor'un golleri ise Boupendza, Aabid, Abdurrahman ve Kamara'dan geldi.
Bu sonuçla Süper Lig'de 11. galibiyetini alan Atakaş Hatayspor, puanını 38'e çıkardı. Ligde 11. mağlubiyetini yaşayan Kasımpaşa ise 26 puanda kaldı.
Öte yandan Kasımpaşa, sahasında çıktığı son 6 maçta 5. mağlubiyetini yaşadı. Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa, Galatasaray'a konuk olacak. Hatayspor, Alanyaspor'u ağırlayacak.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Hakan Yemişken xx, Yusuf Bozdoğan xx
Kasımpaşa: Ertuğrul x, Hadirgjonaj xx, Brecka x, Tosic x, Haddadi x, Bistrovic x, Aytaç xx, Hodzic x, Hajradinovic x (Koomson dk. 79 ?), Yusuf Erdoğan x, Thelin xx
Yedekler: Ramazan, Berk Çetin, Anıl Koç, Evren Eren, Varga, Mehmet Feyzi, Furkan Kürekçi, Doğucan Haspolat, Yasin Dülger
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Hatayspor: Munir xxx, Popov xxx, Bilong xxx, Sackey xxx, Katranis xxx, Muhammed Mert xxx (Abdurrahman dk. 59 xxx), Rayane Aabid xxx, Traore xxx, Akintola xxx, Boupendza xxx (Kamara dk. 77 xx), Diouf xxx (Selim Ilgaz dk. 88 ?)
Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Can, Soner, Kone, Mesut, Akomadi
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Boupendza (dk. 44), Rayane Aabid (dk. 72), Abdurrahman (dk. 84), Kamara (dk. 90+1) (Hatayspor), Thelin (dk. 56) (Kasımpaşa)
Sarı kart: Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)
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