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ÖZET | Kasımpaşa - Hatayspor maç sonucu: 1-4

06.02.2021 15:53 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Kasımpaşa - Hatayspor maç sonucu: 1-4

Süper Lig’in 24. haftasında Kasımpaşa, Hatayspor’u konuk etti. Misafir takım mücadeleyi 4-1 kazanarak puanını 38'e yükseltti.

Süper Lig'de 24. hafta maçında Kasımpaşa ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 4-1'lik skorla konuk ekip Hatayspor oldu.

Karşılaşmada Kasımpaşa'nın tek golünü Thelin kaydetti. Konuk Hatayspor'un golleri ise Boupendza, Aabid, Abdurrahman ve Kamara'dan geldi.

Bu sonuçla Süper Lig'de 11. galibiyetini alan Atakaş Hatayspor, puanını 38'e çıkardı. Ligde 11. mağlubiyetini yaşayan Kasımpaşa ise 26 puanda kaldı.

Öte yandan Kasımpaşa, sahasında çıktığı son 6 maçta 5. mağlubiyetini yaşadı. Süper Lig'de gelecek hafta Kasımpaşa, Galatasaray'a konuk olacak. Hatayspor, Alanyaspor'u ağırlayacak.

KASIMPAŞA - HATAYSPOR

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Hakan Yemişken xx, Yusuf Bozdoğan xx

Kasımpaşa: Ertuğrul x, Hadirgjonaj xx, Brecka x, Tosic x, Haddadi x, Bistrovic x, Aytaç xx, Hodzic x, Hajradinovic x (Koomson dk. 79 ?), Yusuf Erdoğan x, Thelin xx
Yedekler: Ramazan, Berk Çetin, Anıl Koç, Evren Eren, Varga, Mehmet Feyzi, Furkan Kürekçi, Doğucan Haspolat, Yasin Dülger
Teknik Direktör: Fuat Çapa

Hatayspor: Munir xxx, Popov xxx, Bilong xxx, Sackey xxx, Katranis xxx, Muhammed Mert xxx (Abdurrahman dk. 59 xxx), Rayane Aabid xxx, Traore xxx, Akintola xxx, Boupendza xxx (Kamara dk. 77 xx), Diouf xxx (Selim Ilgaz dk. 88 ?)
Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Can, Soner, Kone, Mesut, Akomadi
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Boupendza (dk. 44), Rayane Aabid (dk. 72), Abdurrahman (dk. 84), Kamara (dk. 90+1) (Hatayspor), Thelin (dk. 56) (Kasımpaşa)
Sarı kart: Yusuf Erdoğan (Kasımpaşa)


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