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ÖZET | Kasımpaşa - Karagümrük maç sonucu: 3-2

20.02.2021 16:00 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Kasımpaşa - Karagümrük maç sonucu: 3-2

Süper Lig’in 26. haftasında Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. Bu maçla lacivert-beyazlılar, 4 maç sonra 3 puanı hanesine yazdırdı. Kasımpaşa son galibiyetini ligin 21. haftasında Sivasspor’a karşı almıştı.

Süper Lig’in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük’ü 3-1’lik skorla mağlup etti.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Thelin, 59. ve 68. dakikalarda ise Yusuf Erdoğan kaydetti. Yusuf Erdoğan bu sezon Süper Lig'de 22 maçta 6 gol ve 3 asiste ulaştı. Karagümrük'ün golleri ise 14. dakikada Enzo Roco ve 80'de Castro'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa 4 hafta aradan sonra galip geldi ve puanını 29'a yükseltti. Fatih Karagümrük ise 37 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa deplasmanda Göztepe ile mücadele edecek. Fatih Karagümrük sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

KASIMPAŞA - KARAGÜMRÜK

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Serkan Çimen xx

Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx, Luckassen xx, Brecka xx, Haddadi xx, Aytaç xxx, Sadiku xxx (Doğucan dk. 78 x), Yusuf xxx (Anıl Koç dk. 82 ?), Hodzic xx (Varga dk. 82 ?), Bistrovic xxx, Thelin xxx (Hasan Emre dk. 90+1 ?)
Yedekler: Ramazan, Drinkwater, Tosic, Koomson, Evren Eren, Mehmet Feyzi
Teknik Direktör: Fuat Çapa

Karagümrük: Aykut x, Koray x, Roco xx, Campi xx, Balkovec xx, Biglia xx (Emre Çolak dk. 71 xx), Ndao xx (Lens dk. 81 ?), Castro xxx, Bertolacci xx, Salibur xx (Jimmy Durmaz dk. 62 x), Kemal Ademi x (Sobiech dk. 71 x)
Yedekler: Viviano, Alparslan, Mevlüt, Fatih, Aksel, Vato
Teknik Direktör: Şenol Can

Goller: Roco (dk. 14), Castro (dk. 80) (Karagümrük), Thelin (dk. 20), Yusuf (dk. 59 ve dk. 68) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Bertolacci, Koray (Karagümrük), Bistrovic (Kasımpaşa)

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