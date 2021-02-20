ÖZET | Kasımpaşa - Karagümrük maç sonucu: 3-2

Süper Lig’in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük’ü 3-1’lik skorla mağlup etti.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Thelin, 59. ve 68. dakikalarda ise Yusuf Erdoğan kaydetti. Yusuf Erdoğan bu sezon Süper Lig'de 22 maçta 6 gol ve 3 asiste ulaştı. Karagümrük'ün golleri ise 14. dakikada Enzo Roco ve 80'de Castro'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa 4 hafta aradan sonra galip geldi ve puanını 29'a yükseltti. Fatih Karagümrük ise 37 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa deplasmanda Göztepe ile mücadele edecek. Fatih Karagümrük sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Serkan Çimen xx
Kasımpaşa: Ertuğrul xx, Hadergjonaj xx, Luckassen xx, Brecka xx, Haddadi xx, Aytaç xxx, Sadiku xxx (Doğucan dk. 78 x), Yusuf xxx (Anıl Koç dk. 82 ?), Hodzic xx (Varga dk. 82 ?), Bistrovic xxx, Thelin xxx (Hasan Emre dk. 90+1 ?)
Yedekler: Ramazan, Drinkwater, Tosic, Koomson, Evren Eren, Mehmet Feyzi
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Karagümrük: Aykut x, Koray x, Roco xx, Campi xx, Balkovec xx, Biglia xx (Emre Çolak dk. 71 xx), Ndao xx (Lens dk. 81 ?), Castro xxx, Bertolacci xx, Salibur xx (Jimmy Durmaz dk. 62 x), Kemal Ademi x (Sobiech dk. 71 x)
Yedekler: Viviano, Alparslan, Mevlüt, Fatih, Aksel, Vato
Teknik Direktör: Şenol Can
Goller: Roco (dk. 14), Castro (dk. 80) (Karagümrük), Thelin (dk. 20), Yusuf (dk. 59 ve dk. 68) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Bertolacci, Koray (Karagümrük), Bistrovic (Kasımpaşa)
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