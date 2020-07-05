ÖZET | Kasımpaşa - Sivasspor maç sonucu: 0-0

Süper Lig'de 30. hafta maçında orta sıralara kadar yükselen Kasımpaşa ile üst sıralarda yer alan ve Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'dan oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Kasımpaşa - Sivasspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

SİVASSPOR, VAR'A TAKILDI

Sivasspor, 77. dakikada Arouna Kone ile fileleri havalandırdı. Ancak VAR incelemesi sonrasında Arouna Kone'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Kasımpaşa'da Florent Hadergjonaj, 55 ve 62. dakikada gördüğü kartların ardından oyun dışında kaldı ve ev sahibi, kalan bölümü 10 kişi sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Kayserispor mağlubiyetinin ardından Kasımpaşa maçında da galibiyet alamadı ve 54 puanla haftayı kapattı. Fuat Çapa yönetiminde son 5 maçını kazanan Kasımpaşa ise bu serisini Sivasspor karşısında sürdüremedi ve beraberliğin ardından 36 puana ulaştı.

Süper Lig'de hafta içi Kasımpaşa, Beşiktaş'a konuk olacak. Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

KASIMPAŞA - SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ

dakikada gelişen Demir Grup Sivasspor atağında Uğur Çiftçi'nin soldan ortasında iyi yükselen Yatabare'nin altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan Köse'de kaldı. dakikada konuk takım gole yaklaştı. Mert Hakan Yandaş'ın sol çaprazdan ortasında arka direkte Yatabare, topu kafayla Emre Kılınç'ın önüne indirdi. Bu oyuncunun bekletmeden topu yere çarptırarak yaptığı vuruşta Haddadi'ye çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı. dakikada Aytaç Kara'nın uzun pasında sağ kanatta Hadergjonaj, topu içeri çevirdi. Koita, topuk pasıyla meşin yuvarlağı Thiam'ın önüne bıraktı. Bu oyuncunun ceza sahası içinde vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti. dakikada Haddadi'nin soldan ortasında, yaşanan karambolde topu önünde bulan Koita'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'dan döndü. Ardından pozisyonu takip eden Thiam'ın yaptığı vuruşta Samassa topu kontrol etti ve gole izin vermedi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)