ÖZET | Kasımpaşa - Sivasspor maç sonucu: 0-0

Süper Lig'de 30. hafta maçında orta sıralara kadar yükselen Kasımpaşa ile üst sıralarda yer alan ve Şampiyonlar Ligi bileti almak isteyen Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'dan oynanan mücadele 0-0 sona erdi. Kasımpaşa - Sivasspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Sivasspor, 77. dakikada Arouna Kone ile fileleri havalandırdı. Ancak VAR incelemesi sonrasında Arouna Kone'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Kasımpaşa'da Florent Hadergjonaj, 55 ve 62. dakikada gördüğü kartların ardından oyun dışında kaldı ve ev sahibi, kalan bölümü 10 kişi sürdürdü.
Demir Grup Sivasspor, Kayserispor mağlubiyetinin ardından Kasımpaşa maçında da galibiyet alamadı ve 54 puanla haftayı kapattı. Fuat Çapa yönetiminde son 5 maçını kazanan Kasımpaşa ise bu serisini Sivasspor karşısında sürdüremedi ve beraberliğin ardından 36 puana ulaştı.
Süper Lig'de hafta içi Kasımpaşa, Beşiktaş'a konuk olacak. Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Atilla Karaoğlan, İlker Takpak, Osman Gökhan Bilir
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Jorge Fernandes, Meriah, Haddadi, Aytaç Kara, Tirpan, Ndongala (Dk. 58 Yusuf Erdoğan), Hajradinovic (Dk. 46 Pavelka), Thiam (Dk. 90+4 Brecka), Koita (Dk. 81 Quaresma)
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano (Dk. 85 Barış Yardımcı), Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Cofie, Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş (Dk. 85 Erdoğan Yeşilyurt), Ziya Erdal, Fernando (Dk. 46 Kone), Yatabare (Dk. 90+2 Skuletic)
Sarı kartlar: Dk. 24 Goiano, Dk. 59 Ziya Erdal (Demir Grup Sivasspor), Dk. 79 Pavelka, Dk. 79 Fuat Çapa (Teknik direktör) (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Dk. 62 Hadergjonaj (Kasımpaşa)
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