ÖZET | Kayserispor 2-1 BtcTurk Yeni Malatyaspor (Süper Lig)

Süper Lig'de 26. hafta mücadelesinde Robert Prosinecki'nin takımı Kayserispor ile Hikmet Karaman'ın çalıştırdığı Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda oynanan karşılaşmada Kayserispor 2-1’lik skorla kazandı.

Ev sahibi ekibe 3 puanı getiren goller 22. dakikada Muris Mesanovic ve 42. dakikada Pedro Henrique'den gelirken Yeni Malatyaspor'un tek sayısını 70. dakikada Vidar Kjartansson kaydetti. Kayserispor'da Mensah'ın 45+3'te kullandığı penaltıyı kaleci Farnolle kurtardı.

Alınan bu sonucun ardından Kayserispor puanını 22 yaparken, son 8 haftada 12 puan elde etti. Malatyaspor 25 puanda kaldı ve kazanamama serisi 11 maça çıktı. Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Malatyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

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