ÖZET | Kayserispor - Alanyaspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig'de Kayserispor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

Kayserispor'un golünü 54. dakikada Antun Maglica kaydetti. Ev sahibi, Cristian Sapunaru'nun 70'de ilk, 77'de ikinci sarı kartını görüp atılmasının ardından büyük bir şok yaşadı. Alanyaspor 79. dakikada Georgios Tzavellas ile durumu 1-1 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Bu beraberliğin ardından Kayserispor puanını 23'e yükseltti. İki maçlık galibiyet serisi sonrası berere kalan Alanyaspor puanını 38 yaptı.

Süper Lig'de pazar günü Kayserispor, Erzurumspor'a konuk olacak. Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

