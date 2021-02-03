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ÖZET | Kayserispor - Alanyaspor maç sonucu: 1-1

03.02.2021 18:14 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Kayserispor - Alanyaspor maç sonucu: 1-1

Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor ile Alanyaspor, 1-1 berabere kaldı. Kayserispor'da Cristian Sapunaru ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Alanyaspor üst üste 7. deplasman maçında galibiyet sevinci yaşayamadı.

Süper Lig'de Kayserispor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

Kayserispor'un golünü 54. dakikada Antun Maglica kaydetti. Ev sahibi, Cristian Sapunaru'nun 70'de ilk, 77'de ikinci sarı kartını görüp atılmasının ardından büyük bir şok yaşadı. Alanyaspor 79. dakikada Georgios Tzavellas ile durumu 1-1 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.

Bu beraberliğin ardından Kayserispor puanını 23'e yükseltti. İki maçlık galibiyet serisi sonrası berere kalan Alanyaspor puanını 38 yaptı.

Süper Lig'de pazar günü Kayserispor, Erzurumspor'a konuk olacak. Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

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