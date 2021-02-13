ÖZET | Kayserispor - Ankaragücü maç sonucu: 0-0

Süper Lig'de 25. hafta maçında alt sıralarda yer alan Kayserispor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadelenin 26. dakikasınd konuk takımda Michal Pazdan direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu beraberliğin ardından Kayserispor 25, Hikmet Karaman'la ilk maçına çıkan Ankaragücü ise 19 puana ulaştı. Süper Lig'de gelecek hafta Kayserispor, Sivasspor'a konuk olacak. Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İbrahim Bozbey xx
Hes Kablo Kayserispor: Doğan xx, Uğur xx, Kolovetsios xx, Kvrzic xx, Yasir xx (Lopes dk. 82 ?), Muhar x (Sabovic dk. 33 x), Lennon xx (Sapunaru dk. 82 x), Campanharo xx, Avramovski xx (Maglica dk. 82 ?), İlhan Parlak x (Henrique dk. 71 x), Luckassen xx
Yedekler: İsmail, Paz, Attamah, Nurettin, Ramazan
Teknik Direktör: Dan Petrescu
MKE Ankaragücü: Korcan xxxx, Sarlija xx, Kitsiou xx, Atila Turan xx, Atakan xx (Kulusic dk. 52 xx), Voca x (Çekiçi dk. 90 ?), Lobzhanidze xx, Emre x (Lukasic dk. 41 x), Paintsil xx (Erdi dk. 90 ?), Börven x
Yedekler: Friedrich, Orkan, Hadji, Kaan, Badji, Geraldo
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Sarı Kartlar: Muhar (Hes Kablo Kayserispor), Sarlija, Voca (MKE Ankaragücü)
Kırmızı Kart: Pazdan (dk. 25) (MKE Ankaragücü)
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