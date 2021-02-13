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ÖZET | Kayserispor - Ankaragücü maç sonucu: 0-0

13.02.2021 16:27 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Kayserispor - Ankaragücü maç sonucu: 0-0

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor - MKE Ankaragücü karşılaşması 0-0 sona erdi. Bu sonuçla birlikte Kayserispor 25 puana yükseldi ve yenilmezlik serisi de 4 maça çıktı. MKE Ankaragücü ise 19 puana ulaştı.

Süper Lig'de 25. hafta maçında alt sıralarda yer alan Kayserispor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadelenin 26. dakikasınd konuk takımda Michal Pazdan direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu beraberliğin ardından Kayserispor 25, Hikmet Karaman'la ilk maçına çıkan Ankaragücü ise 19 puana ulaştı. Süper Lig'de gelecek hafta Kayserispor, Sivasspor'a konuk olacak. Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

KAYSERİSPOR - ANKARAGÜCÜ

Stat: Kadir Has
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İbrahim Bozbey xx

Hes Kablo Kayserispor: Doğan xx, Uğur xx, Kolovetsios xx, Kvrzic xx, Yasir xx (Lopes dk. 82 ?), Muhar x (Sabovic dk. 33 x), Lennon xx (Sapunaru dk. 82 x), Campanharo xx, Avramovski xx (Maglica dk. 82 ?), İlhan Parlak x (Henrique dk. 71 x), Luckassen xx
Yedekler: İsmail, Paz, Attamah, Nurettin, Ramazan
Teknik Direktör: Dan Petrescu

MKE Ankaragücü: Korcan xxxx, Sarlija xx, Kitsiou xx, Atila Turan xx, Atakan xx (Kulusic dk. 52 xx), Voca x (Çekiçi dk. 90 ?), Lobzhanidze xx, Emre x (Lukasic dk. 41 x), Paintsil xx (Erdi dk. 90 ?), Börven x
Yedekler: Friedrich, Orkan, Hadji, Kaan, Badji, Geraldo
Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Sarı Kartlar: Muhar (Hes Kablo Kayserispor), Sarlija, Voca (MKE Ankaragücü)
Kırmızı Kart: Pazdan (dk. 25) (MKE Ankaragücü)

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