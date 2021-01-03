ÖZET | Kayserispor-Beşiktaş: 0-2

Süper Lig'de 16. haftanın sonucu en çok merak edilen maçlarından birinde Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-0'lık Beşiktaş galibiyetiyle tamamlandı. MAÇ ÖZETİ 5' Maçın ilk tehlikeli atağı Beşiktaş'tan geldi. N'Sakala'nın pasında Kayserispor savunmasından muhteşem bir şekilde sıyrılan Atiba, şutunu gönderdi. Kayserispor'un genç kalecisi Doğan, topu güçlükle çeldi. PENALTI KAÇTI! Beşiktaş, 9. dakikada penaltı kazandı. Campanharo'dan topu kapan Josef, pasını N'Koudou'ya gönderdi. Çabukluğunu kullanan tecrübeli futbolcu, ceza sahası içerisinde Lopes'in müdahalesi nedeniyle yerde kaldı, Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi. VAR Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus'a Beşiktaş lehine verdiği penaltıyı izlemesini tavsiye etmedi. Topun başına geçen Mensah, kaleci Doğan'ı geçemedi ve Beşiktaş öne geçme fırsatını kullanamadı. 20' N'Koudou sol kanattan ceza alanına girdi ancak Lopes'i geçerken yaptığı hareket faul olarak değerlendirildi. 28' Kanga'nın baskısı sonrası Welinton topu Ersin'e gönderdi. Genç kaleci topu eline alınca Fırat Aydınus endirekt serbest vuruş kararı verdi. Aydınus, yardımcısının uyarısıyla Welinton'un pası diziyle verdiğine karar verip vuruşu iptal etti.

32' Kayserispor gole çok yaklaştı. Hücuma çıkan Miguel Lopes, Kvrzic'in pasıyla Beşiktaş ceza sahasında topla buluştu. Tecrübeli sağ bekin yaptığı şut Welinton'dan döndü. 40' Welinton, Pedro Henrique'ye yaptığı faulün ardından maçın ilk sarı kartını gören isim oldu. 45+3' Savunmadan çıkan Welinton, Henrique'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı ve Beşiktaş tehlikeli bir yerden frikik kazandı. N'Koudou'nun yaptığı vuruş direğin hemen üstünden auta çıktı. İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi. 48' Sağ kanadı çok etkili kullanan Rosier çizgiye indi. Yıldız oyuncu, ceza alanına girer girmez topu içeriye çevirdi ancak savunma ayak koyarak tehlikeyi önledi. 57' Atiba'ın pasıyla topla buluşan Güven Yalçın, vakit kaybetmeden şutunu attı. Etkisiz bir vuruş yapan Güven, kaleyi tutturamadı. 58' Orta sahada Josef'in top kaybı sonrası Kayserispor tehlikeli geldi. Hızlı atağa çıkan Kayseri ekibinde topla buluşan Kanga, pasını Beşiktaş ceza sahasının önüne çıkardı. Campanharo'nun gelişine vurduğu şut, üstten auta çıktı.