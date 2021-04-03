ÖZET | Kayserispor - Göztepe maç sonucu: 1-1

Süper Lig'de 31. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.
Ev sahibi takımın golünü 26. dakikada İlhan Parlak kaydetti. Konuk takımın golü ise 48. dakikada Adis Jahovic'ten geldi. Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 32 yaparken, Göztepe 40 puanda yükseldi.
Süper Lig'de gelecek hafta Hes Kablo Kayserispor, Trabzonspor'a konuk olacak. Göztepe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Burak Şeker xx, Ali Saygın Ögel xx, Serkan Ok xx
Hes Kablo Kayserispor: Doğan xx, Kvrzic xx (Ramazan dk. 85 ?), Uğur xx, Kolovetsios xx, Aziz x, Lennon xx, Attamah x (Luckassen dk. 85 ?), Avramovski x, Henrique xx, Muğdat x (Emre Demir dk. 73 x), İlhan xxx
Yedekler: Lung, Paz, Nurettin, Sapunaru, Melih, Yasir, Muhar
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Göztepe: İrfan Can xx, Gassama xx, Alparslan x, Atınç xx, Berkan xx, Halil xx, Diabate xx (Kubilay dk. 87 ?), Esiti x (Titi dk. 90 ?), Soner x (Zulj dk. 90?), Ndiaye xx (İdeye dk. 87 ?), Jahovic xx (Tripic dk. 79 x)
Yedekler: Megyeri, Mihojevic, Burekovic, Murat, Napoleoni
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Gol: İlhan (dk. 26) (Kayserispor), Jahovic (dk. 48) (Göztepe)
Sarı Kartlar: Muğdat (Hes Kablo Kayserispor), Diabate (Göztepe)
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