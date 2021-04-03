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ÖZET | Kayserispor - Göztepe maç sonucu: 1-1

03.04.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 32. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. Mücadelede Kayserispor'un golü İlhan Parlak'tan gelirken konuk Göztepe Jahovic ile güldü.

ÖZET | Kayserispor - Göztepe maç sonucu: 1-1

Süper Lig'de 31. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.

Ev sahibi takımın golünü 26. dakikada İlhan Parlak kaydetti. Konuk takımın golü ise 48. dakikada Adis Jahovic'ten geldi. Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 32 yaparken, Göztepe 40 puanda yükseldi.

Süper Lig'de gelecek hafta Hes Kablo Kayserispor, Trabzonspor'a konuk olacak. Göztepe, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

KAYSERİSPOR - GÖZTEPE

Stat: Kadir Has
Hakemler: Burak Şeker xx, Ali Saygın Ögel xx, Serkan Ok xx

Hes Kablo Kayserispor: Doğan xx, Kvrzic xx (Ramazan dk. 85 ?), Uğur xx, Kolovetsios xx, Aziz x, Lennon xx, Attamah x (Luckassen dk. 85 ?), Avramovski x, Henrique xx, Muğdat x (Emre Demir dk. 73 x), İlhan xxx
Yedekler: Lung, Paz, Nurettin, Sapunaru, Melih, Yasir, Muhar
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Göztepe: İrfan Can xx, Gassama xx, Alparslan x, Atınç xx, Berkan xx, Halil xx, Diabate xx (Kubilay dk. 87 ?), Esiti x (Titi dk. 90 ?), Soner x (Zulj dk. 90?), Ndiaye xx (İdeye dk. 87 ?), Jahovic xx (Tripic dk. 79 x)
Yedekler: Megyeri, Mihojevic, Burekovic, Murat, Napoleoni
Teknik Direktör: Ünal Karaman

Gol: İlhan (dk. 26) (Kayserispor), Jahovic (dk. 48) (Göztepe)
Sarı Kartlar: Muğdat (Hes Kablo Kayserispor), Diabate (Göztepe)

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Süper Lig Göztepe Kayserispor
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