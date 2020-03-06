ÖZET | Khimki Moskova 82-68 Fenerbahçe maç sonucu

THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Khimki'ye 14 sayı farkla 82-68 yenildi. Khimki Moskova - Fenerbahçe Beko maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Bu sonuçla Fenerbahçe Beko 15. yenilgisini alırken, Khimki 13. galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler, 14 sayı farkla yenilerek olası bir puan eşitliğinde ikili averajı da rakibine kaybetti. Fenerbahçe Beko, ilk maçı İstanbul'da 13 sayı farkla 89-76 kazanmıştı.
Karşılaşmaya pota altında Lauvergne'nin etkili oyunuyla başlayan Fenerbahçe Beko, maçtaki ilk 10 sayısını da bu isimle buldu. Shved'le hücumda etkili olan Khimki, ilk 5 dakikayı 13-10 önde geçti. Çeyreğin sonunda hücum ribaundları ve boyalı alanda etkili olan Khimki, ilk periyodu 26-18 üstün tamamladı.
İkinci çeyrekte Ali Muhammed'le sayılar bulan Fenerbahçe Beko, 15. dakikada farkı 1'e indirdi: 30-29. Khimki, Shved'in son saniye basketiyle soyunma odasına 41-40 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte hücumda basit top kayıpları yapan sarı-lacivertliler, boyalı alanı da iyi savunamayınca final periyoduna 10 sayı farkla geride girdi: 64-54.
Son çeyrekte Khimki karşısında direnemeyen Fenerbahçe Beko, ikili averajı da rakibine kaptırarak sahadan 82-68 mağlup ayrıldı.
Mytishchi Arena’da oynanan maça Fenerbahçe Beko; Westermann, Melih, Datome, Lauvergne ve Ahmet beşiyle başladı.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, pazar günü ligde Beşiktaş’a konuk olacak.
Çeyrek skorları:
1.Çeyrek:26-18
Skor dağılımı: A. Muhammed 13, Williams 11, De Colo 11, Lauvergne 10, Vesely 7, Kalinic 6, Datome 5, Westermann 3, Melih 2
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