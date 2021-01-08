ÖZET | Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 71-73

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 18. haftasında konuk olduğu Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 73-71 mağlup etti. Fenerbahçe Beko, bu sonuçla Avrupa Ligi'nde 8. galibiyetine ulaştı. Kızılyıldız mts ise 12. kez sahadan mağlup ayrıldı.

KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO

Salon: Aleksandar Nikolic

Hakemler: Christos Christodoulou xx, Fernando Rocha xx, Robert Vyklicky xx

Kızılyıldız: O’Bryant xxx 17, Walden x 6, Davidovac xx 11, Dobric xx 12, Radanov x 8, Colom xx 10, Jagodic-Kuridza x 5, Lazic x, Reath x 2, Kuzmic x

Başantrenör: Sasa Obradovic

Fenerbahçe Beko: Guduric xx 11, De Colo xx 2, Barthel xxx 10, Vesely xx 10, Ulanovas xx 7, Hamilton x, Melih Mahmutoğlu xx 4, Brown xx 13, Pierre xxx 13, Eddie xx 2, Ahmet Düverioğlu x 1

Başantrenör: Igor Kokoskov

Periyot: 22-18 (Kızılyıldız lehine)

Devre: 39-38 (Kızılyıldız lehine)

Periyot: 53-53

KAYNAK: AA / İHA / DHA

FOTOĞRAF: AA