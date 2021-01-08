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ÖZET | Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 71-73

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 08.01.2021 08:11 | Son Güncelleme

EuroLeague'in 18. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Kızılyıldız'ı Lorenzo Brown'ın son saniyede kaydettiği basketle 73-71 mağlup etti.

ÖZET | Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 71-73

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'in 18. haftasında konuk olduğu Sırbistan'ın Kızılyıldız mts takımını 73-71 mağlup etti. Fenerbahçe Beko, bu sonuçla Avrupa Ligi'nde 8. galibiyetine ulaştı. Kızılyıldız mts ise 12. kez sahadan mağlup ayrıldı.

KIZILYILDIZ - FENERBAHÇE BEKO

Salon: Aleksandar Nikolic
Hakemler: Christos Christodoulou xx, Fernando Rocha xx, Robert Vyklicky xx

Kızılyıldız: O’Bryant xxx 17, Walden x 6, Davidovac xx 11, Dobric xx 12, Radanov x 8, Colom xx 10, Jagodic-Kuridza x 5, Lazic x, Reath x 2, Kuzmic x
Başantrenör: Sasa Obradovic
Fenerbahçe Beko: Guduric xx 11, De Colo xx 2, Barthel xxx 10, Vesely xx 10, Ulanovas xx 7, Hamilton x, Melih Mahmutoğlu xx 4, Brown xx 13, Pierre xxx 13, Eddie xx 2, Ahmet Düverioğlu x 1
Başantrenör: Igor Kokoskov

  1. Periyot: 22-18 (Kızılyıldız lehine)

Devre: 39-38 (Kızılyıldız lehine)

  1. Periyot: 53-53

KAYNAK: AA / İHA / DHA
FOTOĞRAF: AA

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