ÖZET | Köln 0-2 Bayern Münih

Almanya 1. Bundesliga'nın 6. haftasında Köln ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. RheinEnergieStadion'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Bayern Münih, 2-0'lık skorla kazandı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada penaltıdan Thomas Müller ve 45+1. dakikada Serge Gnabry attı. Köln'ün tek golü ise 83. dakikada Dominic Drexler'den geldi.
Köln, bu sonuçla birlikte Bundesliga üst üste 16. kez galibiyete uzak kaldı. Bayern Münih ise Köln'e karşı oynadığı son 13 maçın 12'sini kazanmış oldu.
Bu sonucun ardından Bayern Münih puanını 15'e yükseltti, Köln ise 2 puanda kaldı. Bayern Münih, gelecek hafta Borussia Dortmund'a konuk olacak. Köln ise Werder Bremen deplasmanına gidecek.
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