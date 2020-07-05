ÖZET | Konyaspor 1-0 Çaykru Rizespor maç sonucu

Süper Lig'in 30. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Konyaspor evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmazken, uzatmada penaltı golüyle Konyaspor maçı 1-0 kazandı. Konyaspor - Çaykur Rizespor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Konyaspor'a galibiyeti getiren gol, 90+5. dakikada penaltıdan Miya ile geldi. Konyaspor daha etkili bir oyun ortaya koyarken, 12 kez rakip kaleyi yokladı ancak sadece 4 isabet buldu. Rizespor ise 4 denemesinde 1 kez çerçeveyi tutturdu ve o pozisyonda da Ertuğrul'u geçemedi.
Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Konyaspor, 30 puana yükselirken, 3 maçtır kazanamayan Rizespor 29 puanda kaldı.
Süper Lig'in 31. haftasında Rizespor evinde Kayserispor'u konuk edecekken, Konyaspor ise deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak.
dakikada Bajic'in ceza sahası sağ çaprazından kaleye şutunda savunma topa müdahale etti.
dakikada Alper Uludağ'ın ceza sahasına girmeden şutunda top kaleci Tarık Çetin'de kaldı.
dakikada Jevtovic'in ceza sahasının sağ çaprazından kaleye vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
dakikada Boldrin'in ceza sahasının sağ çaprazından kaleye şutunda topu kaleci Ertuğrul Taşkıran kornere çeldi.
dakikada Ömer Ali Şahiner'in kullandığı köşe vuruşuna ceza yayı içerisinde bulunan Jonsson'un gelişine vuruşunda top yanda auta gitti.
dakikada Boldrin'in ceza sahasına ortasında topu kaleci Ertuğrul Taşkıran oyun alanına çevirdi. Topu önünde bulan Skoda meşin yuvarlağı tekrar ceza sahası içinde bulunan Boldrin'e gönderdi. Bu oyuncunun vuruşunda top, defansa çarparak kornere çıktı.
90+3. dakikada Ömer Ali Şahiner ceza sahası içerisine topu göndermek isterken top Talbi'nin eline çarptı. Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. 90+4. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Penaltı kullanmak için topun başına geçen Farouk Miya'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
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