SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Atiker Konyaspor
  4. ÖZET | Konyaspor 1-0 Çaykru Rizespor maç sonucu

ÖZET | Konyaspor 1-0 Çaykru Rizespor maç sonucu

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 05.07.2020 23:22 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor, uzatmalarda gelen penaltı golüyle Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Konyaspor - Çaykur Rizespor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Konyaspor 1-0 Çaykru Rizespor maç sonucu

Süper Lig'in 30. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Konyaspor evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmazken, uzatmada penaltı golüyle Konyaspor maçı 1-0 kazandı. Konyaspor - Çaykur Rizespor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Konyaspor'a galibiyeti getiren gol, 90+5. dakikada penaltıdan Miya ile geldi. Konyaspor daha etkili bir oyun ortaya koyarken, 12 kez rakip kaleyi yokladı ancak sadece 4 isabet buldu. Rizespor ise 4 denemesinde 1 kez çerçeveyi tutturdu ve o pozisyonda da Ertuğrul'u geçemedi.

Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Konyaspor, 30 puana yükselirken, 3 maçtır kazanamayan Rizespor 29 puanda kaldı.

Süper Lig'in 31. haftasında Rizespor evinde Kayserispor'u konuk edecekken, Konyaspor ise deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak.

KONYASPOR - RİZESPOR MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Bajic'in ceza sahası sağ çaprazından kaleye şutunda savunma topa müdahale etti.

  2. dakikada Alper Uludağ'ın ceza sahasına girmeden şutunda top kaleci Tarık Çetin'de kaldı.

  • dakikada Jevtovic'in ceza sahasının sağ çaprazından kaleye vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

  • dakikada Boldrin'in ceza sahasının sağ çaprazından kaleye şutunda topu kaleci Ertuğrul Taşkıran kornere çeldi.

  • dakikada Ömer Ali Şahiner'in kullandığı köşe vuruşuna ceza yayı içerisinde bulunan Jonsson'un gelişine vuruşunda top yanda auta gitti.

  • dakikada Boldrin'in ceza sahasına ortasında topu kaleci Ertuğrul Taşkıran oyun alanına çevirdi. Topu önünde bulan Skoda meşin yuvarlağı tekrar ceza sahası içinde bulunan Boldrin'e gönderdi. Bu oyuncunun vuruşunda top, defansa çarparak kornere çıktı.

  • dakikada ceza sahası içerisinde bulunan Miya'nın pasına hareketlenen Thuram'ın vuruşunda top üstten auta gitti.

    • 90+3. dakikada Ömer Ali Şahiner ceza sahası içerisine topu göndermek isterken top Talbi'nin eline çarptı. Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. 90+4. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Penaltı kullanmak için topun başına geçen Farouk Miya'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

    Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    PARTNERTürk Pop Müziği'nin 66'lık güzeli mayolu pozuyla sosyal medyayı salladıTürk Pop Müziği'nin 66'lık güzeli mayolu pozuyla sosyal medyayı salladı
    Bülent Korkmaz umutlu konuştuBülent Korkmaz umutlu konuştu
    En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
    YORUMLARI GÖR ( 0 )

    En Çok Okunan Haberler

    5 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca duyurdu

    5 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca duyurdu

    'Volkswagen, Manisa yatırımından çekildi' dedi ve...

    'Volkswagen, Manisa yatırımından çekildi' dedi ve...

    Terim'den F.Bahçe'yi kızdıracak hareket

    Terim'den F.Bahçe'yi kızdıracak hareket

    ''Arda Turan hayırlı olsun''

    ''Arda Turan hayırlı olsun''

    ''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

    ''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

    Ünlü teknik adam koronavirüse yakalandı

    Ünlü teknik adam koronavirüse yakalandı

    Takım
    O
    Av
    P
    Detayları Göster

    İlginizi Çekebilir

    Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

    Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

    En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

    En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    ÖZET | Konyaspor 1-0 Çaykru Rizespor maç sonucu

    Konya, 90+5'te penaltı ile hayat buldu!

    Bülent Korkmaz: Bu takım ligde kalacak

    Bülent Korkmaz umutlu konuştu

    Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

    Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

    Konyaspor 2-2 Sivasspor (Maç Sonucu)

    Konyaspor 2-2 Sivasspor (Maç Sonucu)

    Konyaspor’da Gençlerbirliği hazırlıkları sürüyor

    Konyaspor hazırlıklarını sürdürdü

    Konyasporlu futbolcu Uğur Demirok: Ligde kalacağız

    Uğur Demirok: Ligde kalacağız

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.