ÖZET | Konyaspor 2-3 Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu son mücadelesinde Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadeleyi seri penaltı vuruşları sonrası Beşiktaş 3-2 kazandı. Ve adını yarı finale yazdırdı. Konyaspor - Beşiktaş maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

CENK TOSUN İLK KEZ İLK 11'DE

Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna dahil ettiği Cenk Tosun, bu sezon Beşiktaş'taki ilk resmi karşılaşmasına çıktı.

Siyah-beyazlı kulüp, Cenk Tosun'u İngiltere'nin Everton takımından sezon sonuna kadar kiralamıştı.

KONYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 24. haftasındaki Beşiktaş maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Palut, Beşiktaş maçında Jevtovic, Miya ve Kravets'in yerine Musa Çağıran, Milosevic ve Cikalleshi'yi sahaya sürdü.

Ev sahibi ekip karşılaşmaya Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Musa Çağıran, Hadziahmetovic, Sekidika, Shengelia, Milosevic ve Cikalleshi 11'iyle başladı.

Konyaspor'da Ibrahim Sehic, Marin Anicic, Alper Uludağ ve Volkan Fındıklı sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.