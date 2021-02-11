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ÖZET | Konyaspor 2-3 Beşiktaş

11.02.2021 23:28 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Konyaspor 2-3 Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda Konyaspor evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Uzatamalara giden maçta da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışları sonucu Beşiktaş, Konyaspor'u 3-2 mağlup etti. Konyaspor - Beşiktaş maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu son mücadelesinde Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadeleyi seri penaltı vuruşları sonrası Beşiktaş 3-2 kazandı. Ve adını yarı finale yazdırdı. Konyaspor - Beşiktaş maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

CENK TOSUN İLK KEZ İLK 11'DE

Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna dahil ettiği Cenk Tosun, bu sezon Beşiktaş'taki ilk resmi karşılaşmasına çıktı.

Siyah-beyazlı kulüp, Cenk Tosun'u İngiltere'nin Everton takımından sezon sonuna kadar kiralamıştı.

KONYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 24. haftasındaki Beşiktaş maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Palut, Beşiktaş maçında Jevtovic, Miya ve Kravets'in yerine Musa Çağıran, Milosevic ve Cikalleshi'yi sahaya sürdü.

Ev sahibi ekip karşılaşmaya Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Musa Çağıran, Hadziahmetovic, Sekidika, Shengelia, Milosevic ve Cikalleshi 11'iyle başladı.

Konyaspor'da Ibrahim Sehic, Marin Anicic, Alper Uludağ ve Volkan Fındıklı sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.

Öte yandan, yeşil-beyazlı ekipte hafta başında teknik direktörlük görevine getirilen İlhan Palut, takımın başında ilk resmi maçına çıktı.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

3' Oğuzhan’ın soldan kullandığı köşe vuruşunda Montero’nun kafa vuruşu uzak direğin yanından dışarıya çıktı.

13' Oğuzhan ceza sahasındaki Cenk’e pas atmak istedi ama savunmadan seken top tekrar Oğuzhan’ın önünde kaldı. Bu oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 0-1

18' Konyaspor’un soldan kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Abdülkerim kafa vuruşuyla skorda dengeyi sağladı. 1-1

33'Oğuzhan’ın sol kanattan direkt kaleye kullandığı serbest vuruş üstten auta çıktı.

(İkinci yarıdan dakikalar birazdan...)

MAÇ DETAYLARI

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Musa Çağıran, Hadziahmetovic, Sekidika, Shengelia, Milosevic, Cikalleshi

Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Vida, Montero (Dk. 25 Welinton), N'Sakala, Necip Uysal, Hasic, Atiba, Oğuzhan Özyakup, N'Koudou, Cenk Tosun

Goller: Dk. 13 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Dk. 17 Abdülkerim Bardakçı (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Montero (Beşiktaş), Dk. 29 Cikalleshi, Dk. 32 Shengelia (İttifak Holding Konyaspor)

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