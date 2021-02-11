ÖZET | Konyaspor 2-3 Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu son mücadelesinde Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen mücadeleyi seri penaltı vuruşları sonrası Beşiktaş 3-2 kazandı. Ve adını yarı finale yazdırdı. Konyaspor - Beşiktaş maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Beşiktaş'ın yeniden kadrosuna dahil ettiği Cenk Tosun, bu sezon Beşiktaş'taki ilk resmi karşılaşmasına çıktı.
Siyah-beyazlı kulüp, Cenk Tosun'u İngiltere'nin Everton takımından sezon sonuna kadar kiralamıştı.
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 24. haftasındaki Beşiktaş maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.
Palut, Beşiktaş maçında Jevtovic, Miya ve Kravets'in yerine Musa Çağıran, Milosevic ve Cikalleshi'yi sahaya sürdü.
Ev sahibi ekip karşılaşmaya Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Musa Çağıran, Hadziahmetovic, Sekidika, Shengelia, Milosevic ve Cikalleshi 11'iyle başladı.
Konyaspor'da Ibrahim Sehic, Marin Anicic, Alper Uludağ ve Volkan Fındıklı sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.
Öte yandan, yeşil-beyazlı ekipte hafta başında teknik direktörlük görevine getirilen İlhan Palut, takımın başında ilk resmi maçına çıktı.
3' Oğuzhan’ın soldan kullandığı köşe vuruşunda Montero’nun kafa vuruşu uzak direğin yanından dışarıya çıktı.
13' Oğuzhan ceza sahasındaki Cenk’e pas atmak istedi ama savunmadan seken top tekrar Oğuzhan’ın önünde kaldı. Bu oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 0-1
18' Konyaspor’un soldan kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Abdülkerim kafa vuruşuyla skorda dengeyi sağladı. 1-1
33'Oğuzhan’ın sol kanattan direkt kaleye kullandığı serbest vuruş üstten auta çıktı.
(İkinci yarıdan dakikalar birazdan...)
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Musa Çağıran, Hadziahmetovic, Sekidika, Shengelia, Milosevic, Cikalleshi
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Rosier, Vida, Montero (Dk. 25 Welinton), N'Sakala, Necip Uysal, Hasic, Atiba, Oğuzhan Özyakup, N'Koudou, Cenk Tosun
Goller: Dk. 13 Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Dk. 17 Abdülkerim Bardakçı (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Montero (Beşiktaş), Dk. 29 Cikalleshi, Dk. 32 Shengelia (İttifak Holding Konyaspor)
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