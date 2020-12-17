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ÖZET | Konyaspor - Altınordu maç sonucu: 3-1

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 17.12.2020 16:32 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Konyaspor, sahasında karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Altınordu’yu 3-1 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.

ÖZET | Konyaspor - Altınordu maç sonucu: 3-1

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Konyaspor , sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'yu konuk etti.

MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada sol kanattan Miya’nın kullandığı serbest vuruştu Jevtovic kafayı vurdu ancak top üstten auta gitti.

  2. dakikada Oğuz Kağan’ın geri pasında kaleci Eray topu ayağından kaçırdı. Kale önünde fırsatı değerlendiren Enis takımını öne geçirdi. 0-1

  3. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Shengelia’nın pasında topla buluşan Ahmet Karademir, dar açıdan uzak köşeye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı fileleri gönderdi. 1-1

  4. dakikada Shengelia sağ çaprazdan ceza sahasına girmeden sert vurdu fakat kaleci Mertcan gole izin vermedi.

  5. dakikada Jevtovic topu savunma arkasına sarkan Miya’ya gönderdi. Miya ceza sahası içinde bekletmeden vurdu ancak top yan ağlarda kaldı.

  6. dakikada sol kanattan gelişen Altınordu atağında Hüsamettin’in pasında Enis topu ceza alanı önünde kontrol etti ve şutunu çekti. Top az farkla yukardan dışarıya gitti.

  7. dakikada Miya ceza sahasında buluştuğu topu kaleye göndermek istedi. Kaleci Mertcan’dan seken topu Ömer Ali tamamladı ve takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1

  • dakikada sol kanattan derinlemesine atılan pasla kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer Ali’nin çıkardığı pasta, Milosevic topu boş kaleye gönderdi. 3-1

  • dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde Emre’nin kafa vuruşu direkten döndü.

    • Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Konyaspor, evinde Altınordu'yu 3-1 yenerek son 16 turuna kalmaya hak kazandı.

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