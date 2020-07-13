ÖZET | Konyaspor - Başakşehir maç sonucu: 4-3

Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor - Başakşehir karşı karşıya geldi. Ligde liderlik koltuğunda oturan Başakşehir, Konyaspor deplasmanında şok bir skor aldı. Okan Buruk'un öğrencileri, Bülent Korkmaz'ın takımına ile 4-3 yenilerek şampiyonluk yolunda yara aldı. Konyaspor - Başakşehir maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Başakşehir 3. dakikada Visca'nın penaltıdan attığı golle öne geçerken, Konyaspor 20 ve 45+1. dakikalarda Miya ile 27. dakikada Ömer Ali ile ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. 2. yarıda uyanan Başakşehir, 70. dakikada Demba Ba ve 77. dakikada Elia'nın golleriyle 3-3'ü yakaladı. Lider galibiyet için saldırırken, Konyaspor'da Skubic sahneye çıktı ve 85. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Skubic, attığı golün ardından duygusal anlar yaşadı ve sahanın ortasında gözyaşlarını tutamadı.
12 maç sonra yenilen Başakşehir, 66 puanda kaldı ve Trabzonspor'un da kaybetmesinin ardından 4 puanlık farkı korudu. Konyaspor ise son 3 maçta 2. galibiyetini alarak puanını 33 yaptı ve 14. sıraya kadar yükseldi.
Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir evinde Kayserispor'u konuk edecekken, Konyaspor deplasmanda bir diğer şampiyonluk adayı Trabzonspor'a konuk olacak.
1' Maç başladı...
2' BAŞAKŞEHİR PENALTI KAZANDI! Visca'nın köşe vuruşundan yaptığı ortaya Epureanu ile birlikte yükselen Miya topa eliyle müdahale etti. Başakşehir penaltı vuruşu kazandı.
3' BAŞAKŞEHİR ÖNE GEÇTİ! Penaltı vuruşunda topun başına geçen Edin Visca hata yapmadı ve konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.
9' Konyaspor'da Uğur Demirok, yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
13' Aleksic'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Crivelli ceza sahasına doğru ortasını yaptı. Savunmada Uğur, Demba Ba'ya gelmeden önce topu uzaklaştırdı.
20' KONYASPOR BERABERLİĞİ YAKALADI! Sol kanatta topla buluşan Alper Uludağ'ın ortasına uçarak vuruşunu yapan Miya, durumu 1-1'e getirdi.
28' KONYASPOR ÖNE GEÇTİ! Miya'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Hadziahmetovic'in pasını ağlara gönderen Ömer Ali Şahiner, ev sahibi ekibi 2-1 öne geçiren golü kaydetti.
35' AZ FARKLA AUT! Serbest vuruşta topun başına geçen Aleksic'in şutu direğin hemen yanından dışarı gitti.
43' Sol kanattan ceza sahasına giren Milosevic'in pasında savunmasına yardıma gelen Demba Ba topu uzaklaştırmayı başardı.
46' FARK 2'YE ÇIKTI! Hadziahmetovic'in vuruşunda Mehmet Topal'dan seken top Miya'nın önünde kaldı. Topun kontrolünü sağlayan Miya bir kez daha Mert'i mağlup etti ve skoru 3-1'e getirdi.
İLK YARI SONA ERDİ: KONYASPOR 3-1 BAŞAKŞEHİR
45' İKİNCİ YARI BAŞLADI! Karşılaşmanın ikinci 45 dakikasına Konyaspor başladı.
46' Maçtaki ilk oyuncu değişikliği Başakşehir'den geldi: Sarı kartı bulunan Danijel Aleksic yerini Eljero Elia'ya bıraktı.
54' Volkan ile girdiği ikili mücadelenin ardından elini tutarak yerde kalan Demba Ba'nın tedavisi için sağlık görevlileri oyun alanına girdi.
64' Biraz önceki pozisyonla ilgili yapılan VAR incelemesinde topun Jonsson'un topuğundan eline geldiğini tespit eden Cüneyt Çakır, penaltı kararı vermedi.
70' BAŞAKŞEHİR FARKI 1'E İNDİRDİ! Sol kanattan ceza sahasına giren Visca'nın ortasında, topun Demba Ba'ya gelmesine engel olmak isteyen Volkan Fındıklı topu kendi ağlarına gönderdi. Maçta durum 3-2.
77' BAŞAKŞEHİR BERABERLİĞİ YAKALADI! Visca'nın pasını son anda oyun alanında tutan Caiçara'nın ortasını arka direkte bulunan Elia ağlara gönderdi ve skoru 3-3'e getiren golü kaydetti.
85'GoalKONYASPOR YENİDEN ÖNDE! Robinho'nun kaptırdığı topla başlayan Konyaspor atağında Jonsson'un ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Skubic, ev sahibi ekibi bir kez daha öne geçiren golü attı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper Uludağ, Volkan Fındıklı, Jonsson, Milosevic, Miya, Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Visca, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Aleksic, Crivelli, Demba Ba
Goller: Dk. 3 Visca (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir), Dk. 20 ve 45+1 Miya, Dk. 28 Ömer Ali Şahiner (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 2 Miya, Dk. 9 Uğur Demirok, Dk. 35 Milosevic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 31 Visca, Dk. 32 Aleksic (Medipol Başakşehir)
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