ÖZET | Konyaspor - Başakşehir maç sonucu: 4-3

Süper Lig'in 32. haftasında Konyaspor - Başakşehir karşı karşıya geldi. Ligde liderlik koltuğunda oturan Başakşehir, Konyaspor deplasmanında şok bir skor aldı. Okan Buruk'un öğrencileri, Bülent Korkmaz'ın takımına ile 4-3 yenilerek şampiyonluk yolunda yara aldı. Konyaspor - Başakşehir maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Başakşehir 3. dakikada Visca'nın penaltıdan attığı golle öne geçerken, Konyaspor 20 ve 45+1. dakikalarda Miya ile 27. dakikada Ömer Ali ile ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. 2. yarıda uyanan Başakşehir, 70. dakikada Demba Ba ve 77. dakikada Elia'nın golleriyle 3-3'ü yakaladı. Lider galibiyet için saldırırken, Konyaspor'da Skubic sahneye çıktı ve 85. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Skubic, attığı golün ardından duygusal anlar yaşadı ve sahanın ortasında gözyaşlarını tutamadı.

12 maç sonra yenilen Başakşehir, 66 puanda kaldı ve Trabzonspor'un da kaybetmesinin ardından 4 puanlık farkı korudu. Konyaspor ise son 3 maçta 2. galibiyetini alarak puanını 33 yaptı ve 14. sıraya kadar yükseldi.