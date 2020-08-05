ÖZET| Kopenhag-Başakşehir: 3-0

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve Avrupa kupalarında da yoluna devam eden tek Türk takımı olan Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk oluyor. Mücadele UEFA'nın aldığı karar nedeniyle seyircisiz olarak oynanıyor.

MAÇ BAŞLADI!

1' Kritik mücadele hakemin ilk düdüğü ile başladı.

3' Başakşehir'de Clichy'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği orta-şut karışımı top doğrudan auta çıktı.

GOL! 4' Kopenhag Jonas Wind'in golü ile maçta öne geçiyor. Rasmus Falk'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Guillermo Varela bekletmeden ceza alanına ortasını yapıyor. Pozisyonu iyi takip eden Jonas Wind'ın altıpas önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Mert Günok'un sağından ağlarla buluşuyor.

7' Başakşehir'de sol kanattan kazanılan korneri kullanan Visca'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Boilesen kafayla topu kornere gönderdi.

10' Başakşehir'de Caiçara'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top savunmadan geri geldi.

21' Demba Ba ve Crivelli'nin ortaklaşa oluşturduğu ataktan pozisyon çıkmadı ve Kopenhag savunması topu uzaklaştırdı.