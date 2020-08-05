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ÖZET| Kopenhag-Başakşehir: 3-0

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 05.08.2020 18:44 | Son Güncelleme

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Başakşehir, Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag'ın konuğu oluyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...

ÖZET| Kopenhag-Başakşehir: 3-0

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve Avrupa kupalarında da yoluna devam eden tek Türk takımı olan Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk oluyor. Mücadele UEFA'nın aldığı karar nedeniyle seyircisiz olarak oynanıyor.

MAÇ BAŞLADI!

1' Kritik mücadele hakemin ilk düdüğü ile başladı.

3' Başakşehir'de Clichy'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği orta-şut karışımı top doğrudan auta çıktı.

GOL! 4' Kopenhag Jonas Wind'in golü ile maçta öne geçiyor. Rasmus Falk'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Guillermo Varela bekletmeden ceza alanına ortasını yapıyor. Pozisyonu iyi takip eden Jonas Wind'ın altıpas önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Mert Günok'un sağından ağlarla buluşuyor.

7' Başakşehir'de sol kanattan kazanılan korneri kullanan Visca'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Boilesen kafayla topu kornere gönderdi.

10' Başakşehir'de Caiçara'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top savunmadan geri geldi.

21' Demba Ba ve Crivelli'nin ortaklaşa oluşturduğu ataktan pozisyon çıkmadı ve Kopenhag savunması topu uzaklaştırdı.

23' Başakşehir baskıyı arttırıyor... Demba Ba'nın uzaktan şutu az farkla auta gitti.

31' Kopenhag'da Boilesen'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği orta-şut karışımı top doğrudan auta çıktı.

38' Başakşehir'de Visca'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Epureanu arka direkte topa vurdu, kaleye giden topu Kopenhag savunması çizgi üstünden çıkardı.

44' Başakşehir'de Visca sol kanattan taşıdığı topla içeri girdi, altı pas üzerinden şutunu çekti, savunmaya da çarpan top kornere çıktı.

45' İlk yarı Kopenhag'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

47' Daniele Orsato'nun düdüğüyle karşılaşmanın ikinci yarısına Kopenhag başladı.

52' Başakşehir'de Mehmet Topal, ceza sahası içinde topa elle müdahalede bulundu ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

GOL! 53' Wind penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı ve maçın uzama ihtimali ortadan kaldı.

62' Kopenhag, Falk'ın attığı golle farkı 3'e çıkardı.

73' Başakşehir baskısını arttırıyor. Sağ kanattan Caiçara'nın ortasına kimse dokunamadı ve top paralel olarak dışarı çıktı.

85' Edin Visca rakip ceza sahası içindeki sahipsiz topa kontrol sağladı. Çektiği şut az farkla auta çıktı.

90' Maçın sonuna en az 3 dakika ilave edildi. Geriye kalan dakikalarda etkili bir atak olmadı ve maç Kopenhag'ın 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

KOPENHAG-BAŞAKŞEHİR MAÇ DETAYLARI

Stat: Parken

Hakemler: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini (İtalya)

Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen, Mudrazija, Zeca, Pep Biel, Wind, Falk, Kaufmann

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Crivelli, Demba Ba

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
çıkar şu mehmet topalı beeeee
topaldan ne bekliyor bu teknik adamlar nasıl bir kafanız var arkadaş bir gram teknik bilginiz yok şablon aynı her takımda biraz cesatetlr yapın şu işi koltuk sevdasıyla değil
Bunlar şampiyonlar liginde 5 lik olur.
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