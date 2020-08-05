ÖZET| Kopenhag-Başakşehir: 3-0

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve Avrupa kupalarında da yoluna devam eden tek Türk takımı olan Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk oluyor. Mücadele UEFA'nın aldığı karar nedeniyle seyircisiz olarak oynanıyor.
1' Kritik mücadele hakemin ilk düdüğü ile başladı.
3' Başakşehir'de Clichy'nin sol kanattan ceza sahasına gönderdiği orta-şut karışımı top doğrudan auta çıktı.
GOL! 4' Kopenhag Jonas Wind'in golü ile maçta öne geçiyor. Rasmus Falk'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Guillermo Varela bekletmeden ceza alanına ortasını yapıyor. Pozisyonu iyi takip eden Jonas Wind'ın altıpas önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Mert Günok'un sağından ağlarla buluşuyor.
7' Başakşehir'de sol kanattan kazanılan korneri kullanan Visca'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Boilesen kafayla topu kornere gönderdi.
10' Başakşehir'de Caiçara'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top savunmadan geri geldi.
21' Demba Ba ve Crivelli'nin ortaklaşa oluşturduğu ataktan pozisyon çıkmadı ve Kopenhag savunması topu uzaklaştırdı.
23' Başakşehir baskıyı arttırıyor... Demba Ba'nın uzaktan şutu az farkla auta gitti.
31' Kopenhag'da Boilesen'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği orta-şut karışımı top doğrudan auta çıktı.
38' Başakşehir'de Visca'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Epureanu arka direkte topa vurdu, kaleye giden topu Kopenhag savunması çizgi üstünden çıkardı.
44' Başakşehir'de Visca sol kanattan taşıdığı topla içeri girdi, altı pas üzerinden şutunu çekti, savunmaya da çarpan top kornere çıktı.
45' İlk yarı Kopenhag'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
47' Daniele Orsato'nun düdüğüyle karşılaşmanın ikinci yarısına Kopenhag başladı.
52' Başakşehir'de Mehmet Topal, ceza sahası içinde topa elle müdahalede bulundu ve hakem penaltı noktasını gösterdi.
GOL! 53' Wind penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı ve maçın uzama ihtimali ortadan kaldı.
62' Kopenhag, Falk'ın attığı golle farkı 3'e çıkardı.
73' Başakşehir baskısını arttırıyor. Sağ kanattan Caiçara'nın ortasına kimse dokunamadı ve top paralel olarak dışarı çıktı.
85' Edin Visca rakip ceza sahası içindeki sahipsiz topa kontrol sağladı. Çektiği şut az farkla auta çıktı.
90' Maçın sonuna en az 3 dakika ilave edildi. Geriye kalan dakikalarda etkili bir atak olmadı ve maç Kopenhag'ın 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Stat: Parken
Hakemler: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini (İtalya)
Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen, Mudrazija, Zeca, Pep Biel, Wind, Falk, Kaufmann
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Crivelli, Demba Ba
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