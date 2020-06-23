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ÖZET | Lecce - Milan maç sonucu: 1-4

İTALYA HABERLERİ  | 23.06.2020 07:54 | Son Güncelleme

Serie A'nın 27. haftasında Milan, deplasmanda Lecce'yi 4-1 yenerken Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 2 asistle yıldızlaştı. Lecce - Milan maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Lecce - Milan maç sonucu: 1-4

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 27. haftasında Milan, Lecce'yi 4-1 yendi.

Lecce'deki Ettore Giardiniero Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Paolo Valeri yönetti.

Maçın 26. dakikasında gelişen konuk takım atağında, Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Samuel Castillejo'nun golüyle Milan 1-0 öne geçti. Milan, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

Ev sahibi ekip, 54. dakikada Marco Mancosu'nun penaltıdan kaydettiği golle maçta yeniden eşitliği sağladı: 1-1. Milan'dan bu gole yanıt gecikmedi ve 55. dakikada Giacomo Bonaventura, konuk ekibi 2-1'lik üstünlüğe taşıyan golü attı. Bu golden 2 dakika sonra yine milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun asistinde Milan'da sahneye Ante Rebic çıktı ve farkı 2'ye çıkardı: 1-3.

Karşılaşmanın 72. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun başlattığı hücumda, Rafael Leao'nun golüyle kırmızı-siyahlılar skoru 4-1'e getirdi.

Milan, Lecce deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrılırken, puanını 39'a çıkarttı ve 7. sıraya yükseldi. Lecce ise 25 puanla 18. sırada yer aldı.

Ligde 27. haftanın bir diğer maçında Fiorentina ise konuk ettiği Brescia ile 1-1 berabere kaldı.

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