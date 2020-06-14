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ÖZET | Leganes - Real Valladolid maç sonucu: 1-2

İSPANYA HABERLERİ  | 14.06.2020 09:39 | Son Güncelleme

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. hafta mücadelesinde Real Valladolid, deplasmanda Leganes'i 2-1 mağlup ederken, milli futbolcu Enes Ünal bir gol kaydetti.

ÖZET | Leganes - Real Valladolid maç sonucu: 1-2

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay sonra tekrar başlayan La Liga'da Leganes, evinde Real Valladolid'i ağırladı. Konuk ekip Real Valladolid'e 2-1'lik galibiyeti getiren golleri 2. dakikada milli futbolcu Enes Ünal ve 54. dakikada Ruben Alcaraz kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 84'üncü dakikada penaltıdan Oscar Rodriguez attı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Enes Ünal, 88. dakikada oyundan alındı.

(DHA)

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