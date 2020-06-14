ÖZET | Leganes - Real Valladolid maç sonucu: 1-2

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay sonra tekrar başlayan La Liga'da Leganes, evinde Real Valladolid'i ağırladı. Konuk ekip Real Valladolid'e 2-1'lik galibiyeti getiren golleri 2. dakikada milli futbolcu Enes Ünal ve 54. dakikada Ruben Alcaraz kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 84'üncü dakikada penaltıdan Oscar Rodriguez attı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Enes Ünal, 88. dakikada oyundan alındı.
(DHA)
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