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ÖZET | Leicester City - Crystal Palace maç sonucu: 3-0

İNGİLTERE HABERLERİ  | 04.07.2020 19:52 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de 33. hafta mücadelesinde Leicester City, Crystal Palace'ı 3-0 mağlup etti ve 3 maç aradan sonra kazandı.

ÖZET | Leicester City - Crystal Palace maç sonucu: 3-0

İngiltere Premier Lig'de 33. hafta karşılaşmasında Leicester City, Crystal Palace'ı konuk etti.

King Power Stadyumu'nda oynana müsabaka, Leicester'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Kelechi Iheanacho, 77. ve 90+4. dakikalarda Jamie Vardy kaydetti.

Leicester City forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, mücadelede 90 dakika forma giydi.

Pemier Lig'de 3 maç aradan sonra kazanan Leicester, puanını 58'e yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Üst üste oynadığı 3. maçını da kaybeden Crystal Palace ise 42 puanla 13. sırada kaldı.

Leicester City, gelecek hafta Arsenal deplasmanına gidecek. Crystal Palace ise Chelsea'yi konuk edecek.

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