SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. ÖZET | Leipzig - Bayer Leverkusen maç özeti: 1-1

ÖZET | Leipzig - Bayer Leverkusen maç özeti: 1-1

ALMANYA HABERLERİ  | 01.03.2020 23:18 | Son Güncelleme

Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında RB Leipzig ile Bayer Leverkusen, Red Bull Arena'da karşılaştı. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Leipzig - Bayer Leverkusen maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Leipzig - Bayer Leverkusen maç özeti: 1-1

Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında RB Leipzig ile Bayer Leverkusen, Red Bull Arena'da karşılaştı. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. RB Leipzig, Borussia Dortmund ve Bayern Münih'in kazandığı haftada zirve yarışında yara aldı. Leipzig - Bayer Leverkusen maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Bayer Leverkusen karşılaşmada Leon Bailey'nin 29. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Leipzig eşitliği 3 dakika sonra Patrick Schick'in ayağından buldu.

RB Leipzig bu sonuçla 49 puan ile 2. sırada kaldı ve lider Bayern Münih'in 3 puan gerisinde kaldı. Şampiyonlar Ligi yarışındaki Leverkusen ise; 44 puana yükseldi ve 5. sırada kaldı.

RB Leipzig, Bundesliga'nın 25. haftasında Wolfsburg'a konuk olacak. Bayer Leverkusen ise 25. haftada Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Antalya'da korkutan görüntü! 25 yıl sonra... Antalya'da korkutan görüntü! 25 yıl sonra...
Borussia Dortmund - Freiburg maç özetiBorussia Dortmund - Freiburg maç özeti
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bundesliga leipzig bayer leverkusen maç özeti özet izle maç sonucu Futbol

En Çok Okunan Haberler

Hatay'da hareketlilik! Füzeler peş peşe ateşlendi

Hatay'da hareketlilik! Füzeler peş peşe ateşlendi

Bakan Soylu son durumu duyurdu! Ülkemizi terk eden göçmen sayısı...

Bakan Soylu son durumu duyurdu! Ülkemizi terk eden göçmen sayısı...

Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs çıktı

Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs çıktı

Ünal Karaman'ın yeni takımı belli oldu!

Ünal Karaman'ın yeni takımı belli oldu!

Aslan galibiyet serisini 8'e yükseltti

Aslan galibiyet serisini 8'e yükseltti

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sesleri

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sesleri

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖZET | Leipzig - Bayer Leverkusen maç özeti: 1-1

Leipzig - Bayer Leverkusen maç özeti

Schalke 04'de Ozan Kabak sakatlandı!

Schalke'ye Ozan Kabak'tan kötü haber!

Borussia Dortmund - Freiburg maç özeti: 1-0

Borussia Dortmund - Freiburg maç özeti

ÖZET | Hoffenheim Bayern Münih maç sonucu: 0-6

Bayern Münih Hoffenheim'a gol oldu, yağdı!

Kenan Karaman'ın 2 gol attığı maçta Düsseldorf bir puanla yetindi

Milli futbolcu Bundesliga'da 2 gol attı

Bayern Münih'ten "koronavirüs" tedbiri

Bayern Münih'ten "koronavirüs" tedbiri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.