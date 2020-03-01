ÖZET | Leipzig - Bayer Leverkusen maç özeti: 1-1

Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında RB Leipzig ile Bayer Leverkusen, Red Bull Arena'da karşılaştı. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. RB Leipzig, Borussia Dortmund ve Bayern Münih'in kazandığı haftada zirve yarışında yara aldı. Leipzig - Bayer Leverkusen maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Bayer Leverkusen karşılaşmada Leon Bailey'nin 29. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Leipzig eşitliği 3 dakika sonra Patrick Schick'in ayağından buldu.

RB Leipzig bu sonuçla 49 puan ile 2. sırada kaldı ve lider Bayern Münih'in 3 puan gerisinde kaldı. Şampiyonlar Ligi yarışındaki Leverkusen ise; 44 puana yükseldi ve 5. sırada kaldı.

RB Leipzig, Bundesliga'nın 25. haftasında Wolfsburg'a konuk olacak. Bayer Leverkusen ise 25. haftada Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.



