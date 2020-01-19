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  4. ÖZET | Liverpool 2-0 Manchester United maç sonucu

ÖZET | Liverpool 2-0 Manchester United maç sonucu

İNGİLTERE HABERLERİ  | 19.01.2020 21:59 | Son Güncelleme

Premier Lig'in 23. haftasında Liverpool evinde Kırmızı Şeytanlar Manchester United'ı 2-0 mağlup etti ve harika yürüyüşünü sürdürdü. Liverpool - Manchester United maç özeti ve maç detayları haberimizde...

ÖZET | Liverpool 2-0 Manchester United maç sonucu

Premier Lig'in 23. hafta mücadelesinde Liverpool, evinde Manchester United ile karşı karşıya geldi. Anfield Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı. Liverpool - Manchester United maç özeti ve maç detayları haberimizde...

Liverpool'a galibiyeti getiren goller, 14. dakikada van Dijk ile 90+3. dakikada Salah'tan geldi.

Bu sonucun ardından 1 maçı eksik olan Liverpool, 22 maç sonunda 21 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 64 yaparak, 2. sıradaki Manchester City ile puan farkını 16'ya çıkardı. Son 3 maçında 2. kez mağlup olan Manchester United ise 34 puanda kaldı.

Premier Lig'in 24. haftasında Liverpool deplasmanda Wolverhampton'a konuk olacak, Manchester United ise evinde Burnley'yi konuk edecek.


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