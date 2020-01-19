ÖZET | Liverpool 2-0 Manchester United maç sonucu

Premier Lig'in 23. hafta mücadelesinde Liverpool, evinde Manchester United ile karşı karşıya geldi. Anfield Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı. Liverpool - Manchester United maç özeti ve maç detayları haberimizde...
Liverpool'a galibiyeti getiren goller, 14. dakikada van Dijk ile 90+3. dakikada Salah'tan geldi.
Bu sonucun ardından 1 maçı eksik olan Liverpool, 22 maç sonunda 21 galibiyet ve 1 beraberlikle puanını 64 yaparak, 2. sıradaki Manchester City ile puan farkını 16'ya çıkardı. Son 3 maçında 2. kez mağlup olan Manchester United ise 34 puanda kaldı.
Premier Lig'in 24. haftasında Liverpool deplasmanda Wolverhampton'a konuk olacak, Manchester United ise evinde Burnley'yi konuk edecek.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri
Lider Sivasspor hata yapmadı!
Galatasaray maçına damga vuran pozisyon
G.Saray'da Marcao şoku!
Alexander Sörloth 18. haftada rekor kırdı
Fırtına'dan tarihi fark!
Vedat Muriqi'den kırmızı kart açıklaması
Hakan Çalhanoğlu'ndan İbrahimovic itirafı
Dilmen'den Vedat Muriqi sözleri
Ara transferde bir bomba daha patladı
Haaland Dortmund'u uçurdu!
Güney Kıbrıs’ta şike şoku
Ara transferde bir bomba daha patladı
Avrupa'da bir flaş transfer daha açıklandı
Yunus Mallı'nın yeni takımı belli oldu
Altay, Kerim Avcı'yı kiraladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum