ÖZET | Liverpool 3-1 Arsenal

Londra ekibi Arsenal, Enfield Road Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 25. dakikasında Alexandre Lacazette'den bulduğu golle 1-0 öne geçti.
Maçın 28. dakikasında Sadio Mane'nin attığı golle eşitliği sağlayan Liverpool, 34. dakikada Andrew Robertson'un golüyle maçın ilk yarısını 2-1 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da oyundaki üstünlüğünü devam ettiren Liverpool, Diogo Jota'nın 88. dakikada attığı golle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.
Liverpool bu sezon oynadığı 3 karşılaşmadan da galip ayrılırken, Arsenal ilk mağlubiyetini aldı. (AA)
Beşiktaş'ta savunmaya yeni aday!
Kevin Prince Boateng 2. lige transfer oldu!
Visca ile her konuda anlaşma sağlandı!
Karius'un yeni takımı belli oldu
Galatasaray'da ayrılık gerçekleşiyor! Teklif kabul edildi
Yıldız oyuncu, Fatih Terim'i adeta çıldırttı!
Emre Belözoğlu 2 transferi bitirdi!
Serie A'da Türk gücü
Ozan Kabak’ın başı dertte! Men cezası...
Trabzonspor'a ilaç oldu
Roma, iki kez öne geçtiği maçta Juventus'la 2-2 berabere kaldı
Napoli, sahasında şov yaptı şov! 6 gollü zafer...
Trabzonspor'un hasreti sona erdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum