ÖZET |Manchester City - Arsenal: 1-0

İngiltere Premier Lig'in 5. haftasındaki dev maçta Manchester City, evinde Arsenal ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda oynanan mücadeleyi Manchester City 1-0'lık skorla kazandı.
Manchester City'ye galibiyeti getiren gol, karşılaşmanın 23. dakikasında Raheem Sterling'den geldi. Manchester City, Arsenal ile ligde oynadığı son 10 maçın 8'ini kazandı, 2'sinden beraberlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından 2 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Manchester City, 1 maçı eksik şekilde puanını 7 yaparken, 2. yenilgisini alan Arsenal ise 9 puanda kaldı.
Premier Lig'in 6. haftasında Arsenal evinde Leicester City'yi konuk edecek, Manchester City ise deplasmanda West Ham'a konuk olacak.
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