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ÖZET | Manchester City - West Bromwich maç sonucu: 1-1

İNGİLTERE HABERLERİ  | 16.12.2020 10:58 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig 13. hafta mücadelesinde Manchester City, West Bromwich ile 1-1 berabere kaldı.

ÖZET | Manchester City - West Bromwich maç sonucu: 1-1

Etihad Stadı'nda West Bromwich'i konuk eden Manchester City, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın 30. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

West Bromwich, Manchester City'li Ruben Dias'ın 43. dakikada kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı: 1-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda gol kaydedilmeyen karşılaşma 1-1 sona erdi.

Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, maçın 90 dakikasında sahada kaldı. Manchester City, bu skorla 20 puana yükselirken, West Bromwich de puanını 7 yaptı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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