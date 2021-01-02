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ÖZET | Manchester United - Aston Villa maç sonucu: 2-1

İNGİLTERE HABERLERİ  | 02.01.2021 10:37 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig 17. hafta karşılaşmasında Manchester United, Aston Villa'yı 2-1 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.

ÖZET | Manchester United - Aston Villa maç sonucu: 2-1

Manchester United, Old Trafford Stadı'nda konuk ettiği Aston Villa'ya karşı Anthony Martial'ın 40. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti, ilk yarı bu skorla tamamlandı:1-0.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Aston Villa, 58. dakikada Bertrand Traoren'in attığı golle eşitliği sağladı:1-1. Ev sahibi takım, 61. dakikada Bruno Fernandes'in penaltı golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla, ligde 2 maç eksiği bulunan Manchester United puanını 30'a yükseltirken, Aston Villa, 26 puanda kaldı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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