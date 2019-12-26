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  4. ÖZET | Manchester United-Newcastle United: 4-1

ÖZET | Manchester United-Newcastle United: 4-1

İNGİLTERE HABERLERİ  | 26.12.2019 22:33 | Son Güncelleme

Premier Lig’in 19. haftasında Manchester United evinde Newcastle United'ı Martial (2), Greenwood ve Rashford'ın golleriyle 4-1 yendi.

ÖZET | Manchester United-Newcastle United: 4-1

İngiltere Premier Lig’in 19. hafta maçında Old Trafford’da Manchester United-Newcastle United maçı oynandı.

Kırmızı-Şeytanlar'a 4-1'lik galibiyeti getiren golleri 24. ve 51. dakikalarda Martial, 36. dakikada Greenwood ve 41. dakikada Rashford kaydetti. Newcastle United’ın tek golü ise 17. dakikada Longstaff’dan geldi.

Bu skorun ardından Manchester United ligdeki puanını 28 yaparken, Newcastle ise 25 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
manchester united newcastle united Anthony Martial Mason Greenwood Marcus Rashford

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