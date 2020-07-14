ÖZET | Manchester United - Southampton maç sonucu: 2-2

İngiltere Premier Lig'de 35. hafta karşılaşmasında Manhcester United, Southampton'ı konuk etti.
Old Trafford'da oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibim gollerini 20. dakikada Rashford ve 23. dakikada Martial kaydetti. Southampton'ın gollerini ise 12. dakikada Armstrong ve 90+7. dakikada Michael Obafemi
attı.
Ligde 4 maç aradan sonra puan kaybeden ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda fırsat tepen Manchester United, puanını 59 yaptı ve 5. sırada yer aldı. Üst üste 2. beraberliğini alan Southampton ise 45 puanla 12. sırada yer aldı.
Manchester United, gelecek hafta Crystal Palace deplasmanına gidecek. Southampton ise Brighton'ı ağırlayacak.
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