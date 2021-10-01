ÖZET |Marsilya 0-0 Galatasaray

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Marsilya'ya konuk oldu. Sarı kırmızılılar deplasmanda Fransız ekibi ile 0-0 berabere kaldı. Marsilya - Galatasaray maç özeti ve maç detayları haberimizde...

Karşılaşma boyunca iki takım da düşük tempoda oynarken, sarı-kırmızılılar sadece 45+8. dakikada Kerem ile gole yaklaştığı pozisyonda kaleci Pau Lopez'i geçemedi. Marsilya da 90 dakika boyunca Muslera'nın koruduğu kaleye sadece 2 isabetli şut gönderebildi ancak 2 topları da direkten döndü.

Öte yandan Marsilya'nın 75. dakikada kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.

Bu sonucun ardından ilk maçtaki Lazio galibiyetiyle Galatasaray puanını 4 yaparken, açılış haftasında Lokomotiv Moskova ile 0-0 berabere kalan Marsilya puanını 2 yaptı.

Grubun 3. hafta maçları 21 Ekim tarihinde oynanacak ve Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacakken, Marsilya ise Lazio deplasmanına gidecek.

E GRUBU PUAN DURUMU

Galatasaray - 4 puan

Lazio - 3 puan

Marsilya - 2 puan

Lokomotiv Moskova - 1 puan

MAÇ DURDU

Karşılaşma, Galatasaray taraftarlarının bulunduğu tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle 38. dakikada hakem Alejandro Hernandez tarafından durduruldu.

İki takım taraftarları arasında gerginliğin de başlamasıyla, önce teknik direktör Fatih Terim, daha sonra da kaleci Fernando Muslera sarı-kırmızılı futbolseverlerin bulunduğu tribüne gidip, sakin kalınmasını istedi.

Zaman zaman güvenlik güçleri müdahalede bulunurken, stat hoparlörlerinden Türkçe ve Fransızca uyarı anonsları yapıldı.

Müsabaka 8 dakikalık duraklamanın ardından tekrar başladı.

MAÇ ÖZETİ

9' Marsilya gole yaklaştı. Cengiz Ünder, ceza sahası dışında sağ kanatta kazanılan serbest vuruşu kullanarak penaltı noktasına orta yaptı. Ortaya yükselen Taylan Antalyalı'nın ters kafa vuruşunda, top üst direğe çarpıp kornere çıktı.

34' Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Cicaldau, kaleye uzaktan şut attı ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

35' ceza sahası dışında sağ kanatta toplu buluşan Cengiz Ünder, kaleye doğru yaklaşarak şut kullandı. Kaleci Muslera, köşeye giden topu uzanarak kornere çeldi.

45+8' Kerem Aktürkoğlu, Olimpik Marsilya defansının arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya şutunu çekti. Pau Lopez'den dönen top bir kez daha Kerem'in önünde kalırken, oyuncu bu kez pasını Halil Dervişoğlu'na çıkardı ancak bu oyuncunun vuruşunda savunma araya girip, tehlikeyi uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Velodrome

Hakemler: Pawel Raczkowski, Radoslaw Siejka, Adam Kupsik (Polonya)

Olimpik Marsilya: Lopez, Lirola, Alvaro, Saliba, Peres, Guendouzi, Gueye, Cengiz Ünder, Harit, Dieng, Payet

Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Morutan, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu



