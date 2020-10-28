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ÖZET | Marsilya - Manchester City: 0-3

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 28.10.2020 09:09 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Manchester City, deplasmanda Marsilya'yı 3-0 mağlup etti.

ÖZET | Marsilya - Manchester City: 0-3

Şampiyonlar Ligi C Grubu mücadelesinde Marsilya ile Manchester City karşı karşıya geldi.

Velodrome Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Manchester City 3-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Karşılaşmada Manchester City 18. dakikada Ferran Torres'in golüyle öne geçerken ilk yarı da konuk ekibin üstünlüğü ile bitti.

  1. dakikada İlkay Gündoğan maçta farkı ikiye çıkarırken 81'de Raheem Sterlig skoru 3-0 yaptı ve galibiyete uzanmayı başardı.
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