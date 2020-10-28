ÖZET | Marsilya - Manchester City: 0-3

Şampiyonlar Ligi C Grubu mücadelesinde Marsilya ile Manchester City karşı karşıya geldi.
Velodrome Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Manchester City 3-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.
Karşılaşmada Manchester City 18. dakikada Ferran Torres'in golüyle öne geçerken ilk yarı da konuk ekibin üstünlüğü ile bitti.
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