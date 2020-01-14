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  4. ÖZET | Medipol Başakşehir: 1 - GMG Kırklarelispor: 1 maç sonucu

ÖZET | Medipol Başakşehir: 1 - GMG Kırklarelispor: 1 maç sonucu

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 14.01.2020 18:16 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında Süper Lig ekibi Başakşehir, Türkiye 2. Lig Beyaz Grub takımı Kırklarelispor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Başakşehir - Kırklarelispor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Medipol Başakşehir: 1 - GMG Kırklarelispor: 1 maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir, TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı. Başakşehir - Kırklarelispor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

79. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Rakip ceza sahası önünde topla buluşan Aleksic, sağ çaprazdan bekletmeden şutunu çekti. Kaleci İbrahim'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-0.

81. dakikada GMG Kırklarelispor'un gelişen atağında Caner Koca'nın pasıyla topla buluşan Mert Sinan Pekesen, ceza sahasından şutunu attı. Kerim Frei'a çarpan top kaleci Volkan'ı yanılttı ve filelere gitti. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu VAR incelemesinden sonra ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

90+3. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir'in atağında Visca'nın ara pasıyla topla buluşan Demba Ba, kaleci İbrahim Demir'i geçtikten sonra, meşin yuvarlağı filelere yolladı. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, atağın başlangıcında Demba Ba'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

90+5. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Sol kanattan Bahadır Çiloğlu'nun yaptığı ortayı, Yusuf Çelik kafa ile indirdi. Boş pozisyonda topu önünde bulan Deniz Ataç, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Volkan Babacan'ın bacaklarının arasından filelere yolladı: 1-1.

Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

BAŞAKŞEHİR - KIRKLARELİSPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Ponck, Vieira (Dk. 46 Demba Ba), Aziz Eraltay, Azubuike, Berkay Özcan, Kerim Frei, Aleksic, Robinho (Dk. 73 Crivelli), Gulbrandsen (Dk. 61 Visca)

GMG Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut Babur, İbrahim Sürgülü, Müslüm Aydoğan, Bahadır Çiloğlu, Emre Keleşoğlu, Yüksel Şişman (Dk. 74 Yusuf Çelik), Caner Koca, Emre Balkı (Dk. 85 Deniz Ataç), Mert Sinan Pekesen, Malik Karaahmet (Dk. 51 Enis Çeliksu)

Goller: Dk. 79 Aleksic (Medipol Başakşehir), Dk. 90+5 Deniz Ataç (GMG Kırklarelispor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Vieira, Dk. 85 Demba Ba (Medipol Başakşehir), Dk. 68 Emre Balkı (GMG Kırklarelispor)

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