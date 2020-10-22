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ÖZET | Midtjylland - Atalanta maç sonucu: 0-4

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 22.10.2020 10:39 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi'ne arka arkaya ikinci kez katılan Atalanta, Midtjylland deplasmanında rahat bir galibiyet aldı. Geçen sezon da Şampiyonlar Ligi'nde etkili olan Gian Piero Gasperini yönetimindeki ekip, bu yıl da galibiyetlerine devam ediyor. Zapata, Papu Gomez, Muriel ve Miranchuk'un golleri Atalanta'yı maçta farklı zafere taşıdı. Gelecek hafta Atalanta, Ajax'ı ağırlayacak. Midtjylland ise Liverpool deplasmanına çıkacak.

ÖZET | Midtjylland - Atalanta maç sonucu: 0-4

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Danimarka ekibi Midtjylland ile İtalyan temsilcisi Atalanta karşı karşıya geldi. MCH Arena'da oynanan karşılaşmada kazanan 4-0'lık skorla konuk ekip Atalanta oldu.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Zapata, 36. dakikada Gomez, 42. dakikada Muriel ve 89. dakikada Miranchuk kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon çeyrek finale Paris Saint Germain'e elenen Atalanta, yeni sezona hem farklı galibiyet, hem de 3 puanla başlamış oldu. Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda gelecek hafta Midtjylland, Liverpool'a konuk olacak. Atalanta, Ajax'ı ağırlayacak.

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