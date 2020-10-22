ÖZET | Midtjylland - Atalanta maç sonucu: 0-4

Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Danimarka ekibi Midtjylland ile İtalyan temsilcisi Atalanta karşı karşıya geldi. MCH Arena'da oynanan karşılaşmada kazanan 4-0'lık skorla konuk ekip Atalanta oldu.

Konuk takıma galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Zapata, 36. dakikada Gomez, 42. dakikada Muriel ve 89. dakikada Miranchuk kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon çeyrek finale Paris Saint Germain'e elenen Atalanta, yeni sezona hem farklı galibiyet, hem de 3 puanla başlamış oldu. Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda gelecek hafta Midtjylland, Liverpool'a konuk olacak. Atalanta, Ajax'ı ağırlayacak.



