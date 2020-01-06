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  4. ÖZET | Milan - Sampdoria: 0-0 maç sonucu

ÖZET | Milan - Sampdoria: 0-0 maç sonucu

İTALYA HABERLERİ  | 06.01.2020 21:17 | Son Güncelleme

İtalya Serie A'nın 18. hafta mücadelesinde Milan sahasında Sampdoria ile 0-0 berabere kaldı. Yeni transfer Zlatan Ibrahimovic, 55. dakikada oyuna dahil olurken, ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 90 dakika forma giydi. Milan Sampdoria maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Milan - Sampdoria: 0-0 maç sonucu

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Milan ile Sampdoria karşılaştı. San Siro stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi. Milan Sampdoria maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Milli futbolcumuz Hakan Çağlanoğlu karşılaşmada 90 dakika boyunca forma giydi. Transfer döneminin olay adamı İbrahimovic ise 55. dakikada oyuna dahil oldu.

Maç boyunca oyunun hakimi olan ev sahibi Milan rakip kaleye toplam 19 şut çekerken 8’i isabetli oldu ancak aradığı golü bir türlü bulamadı.

Maçın sona ermesinin ardından Milan 22 puana yükselerek 12. sıradaki yerini korudu. Sampdoria ise puanını 16 yaparak, 16. sıraya yükseldi.

Milan gelecek hafta deplasmanda Cagliari ile karşılaşacak. Sampdoria ise evinde Brescia'yı ağırlayacak.

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