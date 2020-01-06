ÖZET | Milan - Sampdoria: 0-0 maç sonucu

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Milan ile Sampdoria karşılaştı. San Siro stadyumunda oynanan maç 0-0 sona erdi. Milan Sampdoria maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Milli futbolcumuz Hakan Çağlanoğlu karşılaşmada 90 dakika boyunca forma giydi. Transfer döneminin olay adamı İbrahimovic ise 55. dakikada oyuna dahil oldu.
Maç boyunca oyunun hakimi olan ev sahibi Milan rakip kaleye toplam 19 şut çekerken 8’i isabetli oldu ancak aradığı golü bir türlü bulamadı.
Maçın sona ermesinin ardından Milan 22 puana yükselerek 12. sıradaki yerini korudu. Sampdoria ise puanını 16 yaparak, 16. sıraya yükseldi.
Milan gelecek hafta deplasmanda Cagliari ile karşılaşacak. Sampdoria ise evinde Brescia'yı ağırlayacak.
Saracchi'nin G.Saray forması ile ilk sözleri
İşte Saracchi'nin G.Saray'a maliyeti
Yıldız golcüden Beşiktaş açıklaması!
6 aylık hamile olan futbolcu sosyal medyayı salladı
Ersun Yanal'ın transfer üzüntüsü
İlk yarının en iyisi Lewandowski
Trabzon'un sorunu kontenjan
Türk teknik adam Almanya'yı sallıyor
'Sakatlığım olmasa farklı konuşuyorduk'
''Avrupa'dan birçok takım onu takip ediyor''
Luce teklif aldığı takımları açıkladı
F.Bahçe'de ayrılık an meselesi
İtalyanlar Beşiktaşlıyı istiyor!
Yeni teknik direktör resmen açıklandı
İbrahimovic'e büyük şok! Heykeli yıkıldı
Fonseca, açıkladı! Cengiz Ünder ayrılacak mı?
İşte Ndiaye'nin Trabzonspor'a maliyeti!
Okuyucu Yorumları 0 yorum