ÖZET | Napoli - AZ Alkmaar maç sonucu: 0-1

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında F Grubu maçında Napoli ile AZ Alkmaar karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz biten mücadelenin 57. dakikasında de Wit Hollanda temsilcisini 1-0 öne geçirdi.

Napoli karşılaşmada yüzde 71 topla oynama yüzdesi yakalamasına ve 14 kez rakip kaleyi yoklamasına rağmen, Alkmaar karşılaşmadan 3 puanı çıkaran taraf oldu. Öte yandan ligde 4 beraberliği olan Alkmaar, bu sezon ilk galibiyetini de almış oldu.

Bu sonuçla AZ Alkmaar, B Grubu'na 3 puanla başladı. Grubun bir sonraki haftasında AZ Alkmaar, evinde Rijeka ile karşılaşacakken, Napoli deplasmanda Sociedad ile kozlarını paylaşacak.



