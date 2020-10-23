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ÖZET | Napoli - AZ Alkmaar maç sonucu: 0-1

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 23.10.2020 11:20 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi'nde F Grubu'nda Napoli kendi sahasında beklenmeyen bir mağlubiyet aldı ve Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a 1-0 kaybetti. Konuk takıma galibiyeti getiren golü 57. dakikada De Wit kaydetti. Bu 3 puan ile AZ Alkmaar sezonun da ilk galibiyetini almış oldu. Hollanda temsilcisi kendi liginde ilk 4 maçta 4 beraberlik almıştı. Öte yandan bir sonraki hafta oynanacak grup maçında Napoli deplasmanda Real Sociedad'a konuk olacak. AZ Alkmaar ise Rijeka deplasmanına gidecek.

ÖZET | Napoli - AZ Alkmaar maç sonucu: 0-1

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında F Grubu maçında Napoli ile AZ Alkmaar karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz biten mücadelenin 57. dakikasında de Wit Hollanda temsilcisini 1-0 öne geçirdi.

Napoli karşılaşmada yüzde 71 topla oynama yüzdesi yakalamasına ve 14 kez rakip kaleyi yoklamasına rağmen, Alkmaar karşılaşmadan 3 puanı çıkaran taraf oldu. Öte yandan ligde 4 beraberliği olan Alkmaar, bu sezon ilk galibiyetini de almış oldu.

Bu sonuçla AZ Alkmaar, B Grubu'na 3 puanla başladı. Grubun bir sonraki haftasında AZ Alkmaar, evinde Rijeka ile karşılaşacakken, Napoli deplasmanda Sociedad ile kozlarını paylaşacak.


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