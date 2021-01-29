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ÖZET | Napoli - Spezia maç sonucu: 4-2

29.01.2021 09:01 | Son Güncelleme:
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ÖZET | Napoli - Spezia maç sonucu: 4-2

Futbolda, İtalya Kupası çeyrek finalinde Napoli, Spezia’yı 4-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Napoli, Spezia'yı ilk yarıda bulduğu gollerle 4-2 yendi. Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadı’nda oynanan müsabakaya ev sahibi ekip hızlı başladı ve 5. dakikada Kalidou Koulibaly ile 1-0 öne geçti. Napoli, 20. dakikada Hirving Lozano ile farkı 2'ye çıkartan golü buldu: 2-0.

Mücadelenin 30. dakikasında ev sahibi ekipten Matteo Politano, skoru 3-0 yapan golü attı. Napoli, Eljif Elmas ile 40. dakikada farkı 4'e çıkarttı: 4-0. İlk yarı, ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında konuk Spezia, 70. dakikada Emmanuel Gyasi ile farkı 3'e indirdi: 4-1.

Bu golden iki dakika sonra Gennaro Acampora ile bir gol daha bulan Spezia, skoru 4-2'ye getirdi. Bu gol maçın skorunu tayin eden gol oldu. Napoli, Spezia’yı 4-2 yenerek kupada son dört takım arasına adını yazdırdı. Bu karşılaşmayla İtalya Kupası'nda yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Çift maçlı eleme sistemine göre oynanacak yarı finalde, Napoli-Atalanta ve Inter-Juventus karşılaşmaları yapılacak.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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