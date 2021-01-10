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ÖZET | Nimes - Lille maç sonucu: 0-1

FRANSA HABERLERİ  | 10.01.2021 08:59 | Son Güncelleme

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 19. haftasında Lille, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın attığı golle Nimes'i 1-0 mağlup etti.

ÖZET | Nimes - Lille maç sonucu: 0-1

Ligue 1'in 19. hafta karşılaşmasında Lille, Nimes takımına konuk oldu. Lille'de Burak Yılmaz 29. dakikada meşin yuvarlığı filelerle buluşturmasıyla takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci devrede her iki takımdan gol sesi çıkmadı. Karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan Lille bu skorla puanını 39'a yükselterek averaj farkıyla 3. sırada kaldı. Nimes ise 12 puanla son sırada kaldı.

Burak Yılmaz, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Lille'de forma giyen diğer milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik kadroda yer almadı. Yusuf Yazıcı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: REUTERS


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