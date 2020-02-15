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ÖZET | Norwich City - Liverpool maç sonucu: 0-1

İNGİLTERE HABERLERİ  | 15.02.2020 22:42 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında lider Liverpool, deplasmanda Norwich City'i 1-0 mağlup etti. Norwich City - Liverpool maç özeti ve maç detayları haberimizde...

ÖZET | Norwich City - Liverpool maç sonucu: 0-1

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında lider Liverpool, deplasmanda Norwich City ile karşı karşıya geldi. Carrow Road'da oynanan mücadeleyi Liverpool, 1-0'lık skorla kazandı. Norwich City - Liverpool maç özeti ve maç detayları haberimizde...

Açık ara farkla lider olan Liverpool'a galibiyeti getiren golü. 60. dakikada oyuna giren Sadio Mane 78. dakikada kaydetti. Sadio Mane, İngiltere'deki 100. golünü kaydetti.

Liverpool, bu maçla Premier Lig'de gol atma serisini 35 maça taşıdı.

Bu sonucun ardından Liverpool 25 galibiyet ve 1 beraberlikle 76 puana yükseldi ve şampiyonluk yürüyüşünü hız kesmeden sürdürdü. Ligin dibindeki Norwich ise 18 puanla son sırada kaldı.

Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool evinde West Ham ile karşılaşacakken, Norwich ise deplasmanda Wolverhampton'a konuk olacak.

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