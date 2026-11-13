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Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret!

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Belediye Başkan Yardımcısı Mete Çoban ve beraberindeki heyet, Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek'i ziyaret etti. Sarı-kırmızılı kulübe duyduğu sevgiyi dile getiren Khan'ın futbolculuk teklifi ve Galatasaray'ın dünya çapındaki konumuna ilişkin açıklamalar dikkat çekti.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'dan Galatasaray'a sürpriz ziyaret!
Burak Kavuncu

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Galatasaray'a olan sevgisini sarı-kırmızılı kulübe yaptığı ziyarette bir kez daha gösterdi. Dursun Özbek ve Okan Buruk'un açıklamalarıyla renklenen buluşmada Khan'ın sözleri gündem oldu.

LONDRA BELEDİYE BAŞKANI SADİQ KHAN'DAN GALATASARAY'A ZİYARET

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan dan Galatasaray a sürpriz ziyaret! 1

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Belediye Başkan Yardımcısı Mete Çoban ve beraberindeki heyet, Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek ile bir araya geldi. Sarı-kırmızılı kulübe duyduğu sempatiyle bilinen Khan'ın ziyareti sırasında renkli anlar yaşandı.

Dursun Özbek, konuklarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sadiq Khan'ın Galatasaray sevgisinin kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.

DURSUN ÖZBEK'TEN BEŞİNCİ ŞAMPİYONLUK MESAJI

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan dan Galatasaray a sürpriz ziyaret! 2

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sadiq Khan'a teşekkür ederek kendisini maçlara davet etti.

Özbek, "Sadiq Khan, Galatasaray'ı çok seven birisi. Londra'da belediye başkanı. Kendisini burada ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Galatasaray fanatiği olması da bizim için büyük bir gurur vesilesi. Kendisine ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Sizi maçlarımızdan birine davet edeceğim. Ayrıca üst üste beşinci şampiyonluğumuzu kutladığımızda da burada olmanızı istiyorum. Beş yıl üst üste!" ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK: "GALATASARAY BİR DÜNYA MARKASI"

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan dan Galatasaray a sürpriz ziyaret! 3

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da ziyarette kulübün uluslararası taraftar kitlesine dikkat çekti. Londra'daki sarı-kırmızılı taraftarların takıma verdiği desteğin Galatasaray'ın dünya çapındaki konumunu gösterdiğini belirten Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray bir dünya markası. Londra'daki özellikle Galatasaray taraftarının sayısı, onların takıma desteği, Galatasaray'ın nasıl bir dünya markası olduğunu sadece Türkiye'ye değil, dünyada da çok fazla taraftarı olduğunu gösteriyor."

SADİQ KHAN'DAN GALATASARAY'A ÜCRETSİZ TRANSFER TEKLİFİ!

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan dan Galatasaray a sürpriz ziyaret! 4

Galatasaray taraftarı olduğunu dile getiren Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın sözleri ise görüşmenin en dikkat çeken anlarından biri oldu. Sarı-kırmızılı takımın stadını ziyaret etmenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Khan, esprili bir şekilde futbolcu olarak takıma katılabileceğini söyledi.

Khan, "Galatasaray stadyumuna gelmek benim için adeta bir hayalin gerçekleşmesi gibi. Başkana, bonservis bedeli olmadan, herhangi bir ücret talep etmeden takıma katılmaya hazır olduğumu söyledim. Bu yıl herhangi bir sakatlık yaşanırsa ben hazırım" açıklamasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Londra galatasaray
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