ÖZET | PAOK-Beşiktaş: 3-1

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'de geçen sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla taraftarının yüzünü güldüren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Yunanistan'da PAOK ile karşılaştı. Maçtan 3-1'lik skorla ayrılan Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. MAÇ BAŞLADI dakikada sağ kanattan yapılan ortada Beşiktaş savunmasının sektirdiği top Tzolis’in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda Ersin gole izin vermedi. GOL | Maalesef top ağlarımızda. 7. dakikada Schwab'ın harika pasında Lens'in arkadasında koşu yapan ve topla buluşan Giannoulis, boş durumda bulunan Tzolis'i gördü. Yunan futbolcunun harika vuruşuna Ersin hamle yapamadı ve PAOK, Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti. dakikada Pelkas'ı düşüren N'Sakala, maçın ilk sarı kartını gören isim oldu. Serbest vuruşta topun başına geçen Pelkas, ortasını açtı, Ersin rahat bir şekilde kontrol etti. dakikada N'Koudou'nun ara pasında topla buluşan Lens, sol kanattan ortasını ceza sahasına gönderdi. PAOK savunmasından Michaildis, kritik bir müdahale yaptı ve tehlikeyi önledi. Beşiktaş ilk kez rakip ceza sahası içerisine kalabalık bir şekilde gitti. 19. dakikada sol kanatta topla buluşan N'Koudou, rakibini ekarte ettikten sonra ortasını yaptı. Arka direğe giden topla Lens buluştu. Hollandalı futbolcunun ortası, PAOK savunması tarafından uzaklaştırıldı.

dakikada ceza sahasının hemen önünde Boyd'a faul yapan Michaildis, sarı kart gören isim oldu. Serbest vuruşta topun başına geçen Lens, etkili bir vuruş yapamadı ve top üstten auta çıktı. GOL | PAOK, 24. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Yine Beşiktaş'ın sağ kanadından gelen PAOK'ta Akpom'u Welinton durduramadı. Chuba Akpom'un zor durumda olmasına rağmen attığı pasa iyi hareketlenen Tzolis, topu ağlara gönderdi, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti. GOL | PAOK, Beşiktaş kalesine geldiği 3. pozisyonu da golle sonuçlandırdı. Savunmanın hatasında Beşiktaş yarı sahasında topla buluşan Tzolis, Pelkas'a topu gönderdi. Boş kaleye topu ağlara gönderen yıldız oyuncu, farkı 3'e çıkardı. GOL | 37. dakikada Larin Beşiktaş adına farkı 2'ye indiren golü attı ve umutlarımızı yeniden artırdı. Ersin Destanoğlu, penaltıya geçit vermedi Dakikalar 41'i gösterdiğinde PAOK, penaltı kazandı. Akpom, Welinton'un müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltıyı kazandıran Akpom, topu ağlara gönderemedi. Ersin Destanoğlu, kalesini kapattı ve farkın artmasını önledi. Beşiktaş 42. dakikada gole çok yaklaştı. Yunan ekibinin savunma arkasına koşu yapan Boyd, kaleciyle karşı karşıya kaldı. ABD'li oyuncu, topu kalenin hemen dibinden auta gönderdi ve çok önemli bir fırsattan yararlanamadı.