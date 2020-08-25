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ÖZET | PAOK-Beşiktaş: 3-1

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 25.08.2020 22:53 | Son Güncelleme

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan temsilcisi PAOK’a konuk oldu ve maçtan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

ÖZET | PAOK-Beşiktaş: 3-1

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'de geçen sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla taraftarının yüzünü güldüren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Yunanistan'da PAOK ile karşılaştı. Maçtan 3-1'lik skorla ayrılan Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

MAÇ BAŞLADI

  1. dakikada sağ kanattan yapılan ortada Beşiktaş savunmasının sektirdiği top Tzolis’in önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda Ersin gole izin vermedi.

GOL | Maalesef top ağlarımızda. 7. dakikada Schwab'ın harika pasında Lens'in arkadasında koşu yapan ve topla buluşan Giannoulis, boş durumda bulunan Tzolis'i gördü. Yunan futbolcunun harika vuruşuna Ersin hamle yapamadı ve PAOK, Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.

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  1. dakikada Pelkas'ı düşüren N'Sakala, maçın ilk sarı kartını gören isim oldu. Serbest vuruşta topun başına geçen Pelkas, ortasını açtı, Ersin rahat bir şekilde kontrol etti.

  2. dakikada N'Koudou'nun ara pasında topla buluşan Lens, sol kanattan ortasını ceza sahasına gönderdi. PAOK savunmasından Michaildis, kritik bir müdahale yaptı ve tehlikeyi önledi.

Beşiktaş ilk kez rakip ceza sahası içerisine kalabalık bir şekilde gitti. 19. dakikada sol kanatta topla buluşan N'Koudou, rakibini ekarte ettikten sonra ortasını yaptı. Arka direğe giden topla Lens buluştu. Hollandalı futbolcunun ortası, PAOK savunması tarafından uzaklaştırıldı.

  1. dakikada ceza sahasının hemen önünde Boyd'a faul yapan Michaildis, sarı kart gören isim oldu. Serbest vuruşta topun başına geçen Lens, etkili bir vuruş yapamadı ve top üstten auta çıktı.

GOL | PAOK, 24. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Yine Beşiktaş'ın sağ kanadından gelen PAOK'ta Akpom'u Welinton durduramadı. Chuba Akpom'un zor durumda olmasına rağmen attığı pasa iyi hareketlenen Tzolis, topu ağlara gönderdi, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti.

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GOL | PAOK, Beşiktaş kalesine geldiği 3. pozisyonu da golle sonuçlandırdı. Savunmanın hatasında Beşiktaş yarı sahasında topla buluşan Tzolis, Pelkas'a topu gönderdi. Boş kaleye topu ağlara gönderen yıldız oyuncu, farkı 3'e çıkardı.

GOL | 37. dakikada Larin Beşiktaş adına farkı 2'ye indiren golü attı ve umutlarımızı yeniden artırdı.

Ersin Destanoğlu, penaltıya geçit vermedi

Dakikalar 41'i gösterdiğinde PAOK, penaltı kazandı. Akpom, Welinton'un müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltıyı kazandıran Akpom, topu ağlara gönderemedi. Ersin Destanoğlu, kalesini kapattı ve farkın artmasını önledi.

Beşiktaş 42. dakikada gole çok yaklaştı. Yunan ekibinin savunma arkasına koşu yapan Boyd, kaleciyle karşı karşıya kaldı. ABD'li oyuncu, topu kalenin hemen dibinden auta gönderdi ve çok önemli bir fırsattan yararlanamadı.

  1. dakikada sakatlanan Rodrigo, yerini Limnios'a bıraktı.

Hızlı hücumda N'Koudou'yu düşüren Ingason, sarı kart gördü.

İLK YARI SONA ERDİ

  1. dakikada Oğuzhan'ın harika pasında savunma arkasına kaçan Lens, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Hollandalı futbolcunun şutunda Zivkovic'ten döndü.

Beşiktaş, PAOK kalesini abluka altına aldı. 57. dakikada Larin'in pasına hareketlenen Oğuzhan'ın şutu savunmadan döndü.

Ersin'den kritik kurtarış

  1. dakikada PAOK, çok tehlikeli geldi. Temsilcimizin kaybettiği top sonrası Limnios, kaleci Ersin'le karşı karşıya kaldı. Yunan oyuncunun vuruşunu Ersin, ayaklarıyla çıkarmayı başardı ve kritik bir pozisyonda kalesini gole kapattı.

  2. dakikada Mensah'a sert bir müdahale yapan El Kaddouri sarı kart gördü, Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Oğuzhan'ın şutu barajdan oyun alanına döndü.

  3. dakikada sağ kanattan yapılan ortaya hareketlenen Akpom, zekice bir hamle yaptı ve topun üstünden atladı. Topa hareketlenen Tzolis'in sert şutunda Ersin, gole izin vermedi.

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  1. dakikada Mensah'ı düşüren Pelkas, sarı kart gören isim oldu. Oyunun durmasının ardından Mensah, yerini Dorukhan'a bıraktı.

Beşiktaş'ın 73. dakika Kevin N'Koudou ile bulduğu gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi.

  1. dakikada PAOK kaptanı Pelkas, yerini Esiti'ye bıraktı.

  2. dakikada Lens'in sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Larin'in kafa vuruşu auta çıktı.

  3. dakikada Beşiktaş'ın penaltı beklediği pozisyon devam olarak nitelendirildi ve pozisyon sona erdi.

Maçın sonuna +4 dakika ilave edildi ve geri kalan dakikalarda tehlikeli pozisyon olmadı. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

PAOK-BEŞİKTAŞ MAÇI DETAYLARI

Stat: Toumba

Hakemler: Daniele Doveri, Matteo Passeri, Dario Cecconi

PAOK: Zivkovic, Ingason, Varela, Michaildis, El Kaddouri, Schwab, Rodrigo, Giannoulis, Tzolis, Pelkas, Akpom

Beşiktaş: Ersin, Lens, Vida, Welinton, N'sakala, Necip, Atiba, Boyd, Mensah N'Koudou, Larin

Goller: Tzolis (dk. 7 ve dk. 24), Pelkas (dk. 30) (PAOK), Larin (dk. 36) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: N’Sakala (Beşiktaş), Michailidis, Ingason, El Kaddouri, Pelkas, (PAOK)

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