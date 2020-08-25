ÖZET | PAOK-Beşiktaş: 3-1

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'de geçen sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla taraftarının yüzünü güldüren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Yunanistan'da PAOK ile karşılaştı. Maçtan 3-1'lik skorla ayrılan Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
GOL | Maalesef top ağlarımızda. 7. dakikada Schwab'ın harika pasında Lens'in arkadasında koşu yapan ve topla buluşan Giannoulis, boş durumda bulunan Tzolis'i gördü. Yunan futbolcunun harika vuruşuna Ersin hamle yapamadı ve PAOK, Beşiktaş karşısında 1-0 öne geçti.
dakikada Pelkas'ı düşüren N'Sakala, maçın ilk sarı kartını gören isim oldu. Serbest vuruşta topun başına geçen Pelkas, ortasını açtı, Ersin rahat bir şekilde kontrol etti.
Beşiktaş ilk kez rakip ceza sahası içerisine kalabalık bir şekilde gitti. 19. dakikada sol kanatta topla buluşan N'Koudou, rakibini ekarte ettikten sonra ortasını yaptı. Arka direğe giden topla Lens buluştu. Hollandalı futbolcunun ortası, PAOK savunması tarafından uzaklaştırıldı.
GOL | PAOK, 24. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Yine Beşiktaş'ın sağ kanadından gelen PAOK'ta Akpom'u Welinton durduramadı. Chuba Akpom'un zor durumda olmasına rağmen attığı pasa iyi hareketlenen Tzolis, topu ağlara gönderdi, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti.
GOL | PAOK, Beşiktaş kalesine geldiği 3. pozisyonu da golle sonuçlandırdı. Savunmanın hatasında Beşiktaş yarı sahasında topla buluşan Tzolis, Pelkas'a topu gönderdi. Boş kaleye topu ağlara gönderen yıldız oyuncu, farkı 3'e çıkardı.
GOL | 37. dakikada Larin Beşiktaş adına farkı 2'ye indiren golü attı ve umutlarımızı yeniden artırdı.
Ersin Destanoğlu, penaltıya geçit vermedi
Dakikalar 41'i gösterdiğinde PAOK, penaltı kazandı. Akpom, Welinton'un müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltıyı kazandıran Akpom, topu ağlara gönderemedi. Ersin Destanoğlu, kalesini kapattı ve farkın artmasını önledi.
Beşiktaş 42. dakikada gole çok yaklaştı. Yunan ekibinin savunma arkasına koşu yapan Boyd, kaleciyle karşı karşıya kaldı. ABD'li oyuncu, topu kalenin hemen dibinden auta gönderdi ve çok önemli bir fırsattan yararlanamadı.
Hızlı hücumda N'Koudou'yu düşüren Ingason, sarı kart gördü.
Beşiktaş, PAOK kalesini abluka altına aldı. 57. dakikada Larin'in pasına hareketlenen Oğuzhan'ın şutu savunmadan döndü.
Ersin'den kritik kurtarış
dakikada PAOK, çok tehlikeli geldi. Temsilcimizin kaybettiği top sonrası Limnios, kaleci Ersin'le karşı karşıya kaldı. Yunan oyuncunun vuruşunu Ersin, ayaklarıyla çıkarmayı başardı ve kritik bir pozisyonda kalesini gole kapattı.
dakikada Mensah'a sert bir müdahale yapan El Kaddouri sarı kart gördü, Beşiktaş serbest vuruş kazandı. Oğuzhan'ın şutu barajdan oyun alanına döndü.
Beşiktaş'ın 73. dakika Kevin N'Koudou ile bulduğu gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi.
dakikada PAOK kaptanı Pelkas, yerini Esiti'ye bıraktı.
dakikada Lens'in sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Larin'in kafa vuruşu auta çıktı.
Maçın sonuna +4 dakika ilave edildi ve geri kalan dakikalarda tehlikeli pozisyon olmadı. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Stat: Toumba
Hakemler: Daniele Doveri, Matteo Passeri, Dario Cecconi
PAOK: Zivkovic, Ingason, Varela, Michaildis, El Kaddouri, Schwab, Rodrigo, Giannoulis, Tzolis, Pelkas, Akpom
Beşiktaş: Ersin, Lens, Vida, Welinton, N'sakala, Necip, Atiba, Boyd, Mensah N'Koudou, Larin
Goller: Tzolis (dk. 7 ve dk. 24), Pelkas (dk. 30) (PAOK), Larin (dk. 36) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: N’Sakala (Beşiktaş), Michailidis, Ingason, El Kaddouri, Pelkas, (PAOK)
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